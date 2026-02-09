¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ ÆüËÜ¶ä¥á¥À¥ë 2Âç²ñÏ¢Â³
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ·è¾¡»þ¤ÎÁª¼ê¤é
¡¡2°Ì¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÆüËÜ¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ú¥¢¡¦¥¹¥±¡¼¥È¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤ÄÍ¥²í¤Ê±éµ»¤Ç°µÅÝ¤·¤Ä¤ÄÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤â¤Ê¤¯¡¢À¤³¦ÎòÂå3°Ì¤È¤Ê¤ë155.55¤Î¹âÆÀÅÀ¤Ç1°Ì¤Ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¼ó°Ì¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Îº¹¤ò2¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ë½Ì¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Â³¤¯½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ®¸ù¤µ¤»¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ï148.62¤È¤¤¤¦¹âÆÀÅÀ¤Ç»ÃÄê¥È¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆ±ÅÀ1°Ì¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤ÎºÇ½ª¼ïÌÜ¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ï22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À±¡¢º´Æ£½ÙÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÁÆ¬¤Ç¡¢4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¤â¥ß¥¹Ìµ¤¯´°àú¤Ê±éµ»¤ò¤ß¤»¡¢ÆÀÅÀ¤Ï194.86¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï2°Ì¤È¤Ê¤êËÌµþ¤ËÂ³¤¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢Í½Áª¤ÇÂ¼À¥¿´³ñÁª¼ê¤¬2°Ì¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÀª4¿ÍÁ´°÷¤¬Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë