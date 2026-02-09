¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ò²¼¤«¤é¡Ä¡©ÆüËÜ¿ÍK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÂçÃÀSHOT¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡Öµ¤Àä¡×¡Ö¥Ð¥ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Billlie¡Ê¥Ó¥ê¡¼¡Ë¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ä¥¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Ä¥¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤½¤ó¤Ê¸«¤»¤ÆÂç¾æÉ×¡©¥Ä¥¤Î¡È¶»¸µ³«¤¡É°áÁõ
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¥Ö¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Ä¥¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç²¼¤«¤é»£±Æ¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤È¡¢È´·²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Æµ¤Àä¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ä¥¤¬½êÂ°¤¹¤ëBilllie¤Ï¡¢1·î27Æü¤Ë¥×¥ì¥ê¥ê¡¼¥¹¥·¥ó¥°¥ë¡Øcloud palace ¡Á false awakening¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¡þ¥Ä¥ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯9·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¤ÏÊ¡ÉÙ¤Ä¤¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ËSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢Îý½¬À¸¤È¤Ê¤ë¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØPopteen¡Ù¤ÎÂè3¼¡¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ëÀïÁè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¡£2021Ç¯¤ËBilllie¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¸«¤»¤ëË¤«¤ÊÉ½¾ð¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØGingaMingaYo¡Êthe strange world¡Ë¡Ù¤Ç¤ÏÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð±éµ»¤ÇÇúÈ¯Åª¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£