【ファミマ限定】ねこ型のテリーヌショコラを新発売、チョコのまろやかな甘みとコクのある奥深い味わい【オールハーツ･カンパニー】
オールハーツ･カンパニーは、2026年2月10日から新商品『にゃんともおいしいくろねこテリーヌ ショコラ』(税込248円)を全国のファミリーマート限定で発売する。
オールハーツ･カンパニーが展開する“ねこ”をモチーフとしたフードブランド「ねこねこ」の“にゃんともおいしい”シリーズから発売するもの。パッケージには、猫専門イラストレーターCoony(クーニー)氏が描いた、ふわふわのくろねこをデザインした。
【パッケージの画像はこちら】猫専門イラストレーターCoony氏が描いたふわふわのくろねこをデザイン◆『にゃんともおいしいくろねこテリーヌ ショコラ』
発売日:2026年2月10日
取扱店舗:全国のファミリーマート(約16,200店舗)
価格:230円(税込248円)
チーズケーキで人気の“にゃんともおいしい”シリーズ初のねこ型テリーヌ。くろねこをモチーフにしたねこ型のシルエットのテリーヌは、チョコのまろやかな甘みとコク、とろけるなめらかさが特徴。
パッケージには、猫専門イラストレーターCoony(クーニー)氏が描いた、愛らしいふわふわのくろねこをデザインした。味わいはもちろん、パッケージにもこだわり、ねこの愛らしさを詰め込んだ。
