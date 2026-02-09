VW ID.3¤ä¥×¥¸¥ç¡¼e-308¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¡¡¿··¿EV¡Ø¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯3¡Ù¤Ê¤É1Ç¯È¾¤Ç5¼Ö¼ïÅêÆþ¡¡²¤½£ÀïÎ¬¶¯²½
ÅÅÆ°¼Ö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂçÉý¶¯²½
¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Ïº£¸å1Ç¯È¾¤Ç¡¢²¤½£¸þ¤±¤Ë5¤Ä¤Î¿··¿ÅÅÆ°¥â¥Ç¥ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¤Î¤¬4·î¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡Ø¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯3¡Ù¤Ç¡¢Â³¤¤¤ÆB¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÈC¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾®·¿¼Ö¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤±¤ÉÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊEV¡Ú¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦¥¹¥ê¡¼¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´10Ëç
¿··¿¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯3¤Ï¡¢4·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥óID.3¤ä¥×¥¸¥ç¡¼e-308¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¿··¿¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯3¤Î´ð¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦¥¹¥ê¡¼ ¥Ò¥ç¥ó¥Ç
ºòÇ¯9·î¤Î¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Ø¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦¥¹¥ê¡¼¡Ù¤ÎÎÌ»º¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢400V¤ÎE-GMP¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¡¢ºÇÂçÌó630km¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¾®·¿¤Î¡Ø¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤È¡Ø¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5¡Ù¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢±Ñ¹ñ²Á³Ê¤ÏÌó3Ëü5000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó745Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ÆËö¤«¤é¥È¥ë¥³¤Î¥¤¥º¥ß¥Ã¥È¹©¾ì¤ÇÀ¸»º³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
AUTOCAR¤¬¼èºà¤ÇÆÀ¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯3¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï´ûÂ¸¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡Øi20¡Ù¤ÈÆ±Åù¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥ó¥¯¥é¥¹¾å¤Î¡Øi30¡ÙÊÂ¤ß¤Î¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤ÏEVÀìÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÍøÅÀ¤À¡£
¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯3¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡Ö²¤½£»Ô¾ì¤ÇºÇ¤â½¼¼Â¤·¤¿EV¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î1¤Ä¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¤«¤é9¿Í¾è¤ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ø¥¹¥¿¡¼¥ê¥¢¡Ù¤ÎEVÈÇ¤Þ¤Ç¡¢·×7¼Ö¼ï¤Î½ãEV¥â¥Ç¥ë¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯3¤òÈéÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ2027Ç¯È¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Ë5¤Ä¤Î¿··¿ÅÅÆ°¥â¥Ç¥ë¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¾®·¿B¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÈC¥»¥°¥á¥ó¥È¸þ¤±¤Î2¼Ö¼ï¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Ï¸½ºß¡¢B¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ëi20¤È¡Ø¥Ð¥¤¥è¥ó¡Ù¡¢C¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ëi30¤È¡Ø¥³¥Ê¡Ù¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÜºÙ¤ÏÌ¤È¯É½¤À¤¬¡¢¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯3¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆSUV»ÅÍÍ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥óÀïÎ¬¿ä¿Ê
¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Ï¤Þ¤¿¡¢i30¤ÎÂçÉý²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤â³«È¯Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢C¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëC¥»¥°¥á¥ó¥ÈSUV¡Ø¥Ä¡¼¥½¥ó¡Ù¤â¡¢ÍèÇ¯¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£i20¤â¤Þ¤â¤Ê¤¯²þÎÉÍ½Äê¤À¡£
¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¤ß¤Î¹½À®¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÅÅÆ°²½¤¹¤ë¡£
¿··¿¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯3¤Î´ð¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦¥¹¥ê¡¼ ¥Ò¥ç¥ó¥Ç
Æ±¼Ò¤Î²¤½£ÉôÌçCEO¡¢¥¶¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í»á¤ÏAUTOCAR¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Öº£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÈEV¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ëEV¼ûÍ×¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Ï»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥óÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÅÆ°²½¤¬º£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÅÅÆ°²½¤ò¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÂ®¤µ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö»Ô¾ì¤¬EV¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ëÂ®¤µ¤ä¡¢¤É¤Î»Ô¾ì¤¬EV¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤«¤ÏÅö¼Ò¤Ë¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÈEV¤ÎÎ¾Êý¤Ç¶¯¸Ç¤ÊÂÎÀ©¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
Æ±»á¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤È¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤¬¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢·úÀß¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤»º¶È¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤ÉôÌç¤Ë¿âÄ¾Åý¹ç¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê°Õ»×·èÄê¤ò¿×Â®¤Ë¹Ô¤¤¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤Ë¸úÎ¨Åª¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Öµ¡Æ°ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ê¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¤¢¤ê¡¢µ¬À©¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¿¤Ó¤ëEVÈÎÇä¡¡»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï·øÄ´
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í»á¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯3¤¬¥È¥ë¥³¤Çi20¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤ëÅÀ¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¡ÊEV¤È¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡ËÁÐÊý¤ÎÄ¹½ê¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ô¾ì¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢À¸»ºÂæ¿ô¤òÁý¸º¤µ¤»¤ë½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
B¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Öi20
¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î²¤½£¥â¥Ç¥ë¤ÎÌó80¡ó¤Ï¸½ºß¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤Î³ä¹ç¤ò100¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë·×²è¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±¼Ò¤ÏºòÇ¯¡¢²¤½£¤ÇÅÅÆ°¼ÖÈÎÇä¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¼ç¤Ê¸£°úÌò¤ÏEV¤Ç¡¢48¡ó¤ÎÂçÉý¤Ê¿¤Ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡Ø¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯9¡Ù¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢²þÎÉ·¿¡Ø¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯6¡Ù¤Ê¤É¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¯Çä¤â°ì°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÎEVÈÎÇäÈæÎ¨¤Ï18¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í»á¤Ï¤³¤ì¤òÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÍø±×¤ò´Ô¸µ¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÄó·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò¤À¤±¤Ç²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢EV¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢XEV¡Ê¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¡¢HEV¡¢PHEV¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤ÏºòÇ¯¡¢²¤½£¤Ç60Ëü3542Âæ¤òÈÎÇä¤·¡¢4.5¡ó¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇHEV¤ª¤è¤ÓPHEV¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï11¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í»á¤Ï²¤½£¤Ç¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ï°ÂÄêÅª¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢2027Ç¯¤Ë¤Ï¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÅêÆþ¤Ë¤è¤êÂçÉý¤Ë¿¤Ó¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£