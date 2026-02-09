ルイ·ヴィトン×ピンクが可愛い♡新作ウォレット&カードケース登場

ルイ·ヴィトンから、メゾンを象徴するモノグラム·アンプラント レザーを、今シーズンならではの愛らしいコンフェッティピンクで仕上げた新作ウィメンズウォレットとカードケースが登場しました。上質なレザーにフェミニンな色合いを重ねたデザインは、日常に華やぎを添えてくれる存在。洗練された佇まいと実用性を兼ね備えたラインナップは、長く愛用したくなる魅力に満ちています♡

フェミニンに映えるコンフェッティピンク



ポルトモネ·ロザリ

今回登場した3アイテムはいずれも、展開カラーは今季限定のコンフェッティピンクのみ。柔らかく上品なピンクカラーが、モノグラム·アンプラント レザーの型押しをより美しく引き立てます。

甘さの中に大人の品格を感じさせる色合いは、バッグから取り出すたびに気分を高めてくれるはず。アクセサリー感覚で取り入れられる点も魅力です。

「ポルトモネ·ロザリ」は、価格71,500円。サイズはW11×H8×D2.5cmで、マチ付きコンパートメントや複数のポケット、カードスロットを備えた実用的な設計です。

用途で選べる上質レザー小物



「ポルトフォイユ·ヴィクトリーヌ」は価格99,000円、サイズW12×H9.5×D2.5cm。紙幣やコイン、カードをすっきり収納でき、コンパクトながらも収納力の高さが魅力。

「カードケース ポルト カルト·LV チャーム」は価格64,900円、サイズW10.2×H7.3×D0.3cm。両サイドに各2つ、センターに1つのコンパートメントを備え、計5枚のカードを収納可能です。

いずれも素材はカウハイドレザーを使用しています。

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

日常にときめきを添えるルイ·ヴィトン



上質な素材と洗練されたデザインに、心ときめくピンクを掛け合わせたルイ·ヴィトンの新作レザー小物。

使いやすさに配慮された設計と、今季ならではのカラーリングが、毎日の所作を美しく演出してくれます。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめのラインナップ。長く寄り添う一品として、ぜひチェックしてみてください♪