女優の本田翼（33）が9日までに自身のインスタグラムを更新。世界的アーティストのイベントに参加したことを報告した。

「misamo 1st Listening Party『PLAY』」と書きだした本田。「misamoさんのjapan 1st album 『PLAY』の世界観が堪能できるすてきなパーティーに招待して頂きました」と伝えた。

「もちろんこの方と @harisenbon_haruna」「春菜ちゃんとずっとわちゃわちゃしてたのでその動画はおいおいあげます」として「ハリセンボン」近藤春菜と参加した事を明かし写真もアップ。「音楽も世界観も魅力たっぷりだった…3人の女神のまぶしいこと」と添えた。

ファンからは「人類の美の頂点が集結しててあまりにも目に良すぎる！まじで視力上がりました」「翼ちゃんの笑顔かわいすぎる「どの角度からでも…いい女」「ばさちゃんMISAMOの3人に会えたんだね！めちゃくちゃ嬉しそうで見てて幸せです」「美×4」「翼さんも春奈さんも3人に囲まれるとやっぱり緊張した感じに見えて、本当に大好き」「美人しか写ってない」などのコメントが寄せられた。