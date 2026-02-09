◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第3日 フィギュアスケート団体（2026年2月8日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケート団体の最終日が8日（日本時間9日）に行われ、日本は2大会連続の銀メダルを獲得した。米国が連覇を達成した。

“トップバッター”のペアのフリーには「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が登場。ショートプログラム（SP）に続き、素晴らしい演技で会場を沸かせた。

冒頭のトリプルツイストリフトから始まり、ジャンプ、リフト技など、レベルの高い技を並べた。後半も息の合ったパフォーマンスで会場からも大きな拍手を浴び、演技終了後には三浦が何度もジャンプしながら喜び、木原も手を挙げて充実感を見せた。155.55点は自己ベストを大幅に更新した。

女子シングルのフリーには日本から坂本花織（シスメックス）が登場。フリー曲「愛の讃歌」に乗り、冒頭の2回転アクセルに成功。持ち前のダイナミックで優雅なスケーティングを披露した。後半も3回転フリップ―3回転トーループのコンビネーションを見事に決めるなど、会場からも大きな拍手を浴びた。

演技後には舌を出して、若干の苦笑い。少しだけあったミスを悔やんでいる様子だったが、会場の拍手には手を振って応えた。キスアンドクライではチームでおどけた表情を見せるなどお茶目な一面も。その後、148.62点でフリー1位を確認すると、絶叫しながら涙を流して喜んだ。

“アンカー”の男子シングルのフリーには、佐藤駿（エームサービス・明大）が登場。フリー「火の鳥」の壮大な音楽に乗って、冒頭の高難度の4回転ルッツを着氷。4回転―3回転の連続ジャンプも丁寧に決めるなど、全てのジャンプを着氷した。クライマックスのステップやスピンでも観客を沸かせた。フィニッシュ後は大きなガッツポーズを作り、感情を爆発させた。

自己ベストを更新する194.86をマークも、米国とはわずか1ポイント差と一歩及ばず。佐藤は惜敗に悔し涙を流し、周囲の選手も呼応するかのように頬をぬらしていた。

それでも、それぞれの個人種目に弾みがつく銀メダル獲得。今季限りでの引退を表明している坂本は「やったるでー！」と力を込めていた。