辻希美、第5子次女・夢空ちゃんの“ハーフバースデー”記念フォトを公開 長女・希空も祝福「もう半年経つのかあ、、」
タレント・杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（38）が8日、自身のインスタグラムを更新。次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生から半年を迎えたことを報告し、夢空ちゃんの“ハーフバースデー記念ショット”を公開した。
【写真】辻希美の次女・夢空ちゃんの“ハーフバースデー”記念フォト
辻は昨年8月8日に夢空ちゃんを出産。8月9日のインスタで報告し、「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした ついに私も5人の母 これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」と喜びを記していた。
辻はこの日の投稿で、“6”の形をした大きな風船や“Happy 1／2 Birthday”の文字で装飾された空間に、笑顔で座る夢空ちゃんの記念ショットをアップ。辻やきょうだいたちとの写真も披露し、「夢しゃん今日で6ヶ月 ハーフバースデーでした」とうれしそうに報告した。
また同日、長女の希空（のあ・18）もインスタを更新。“ユメピーハーフ1／2”とマヨネーズをモチーフにした服に身を包んだ夢空ちゃんとの2ショットなどを公開し、「もう半年経つのかあ、、早いなあ」としみじみつづった。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
