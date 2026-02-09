ローソン“値段そのまま”増量キャンペーン第3弾は今日から！ 盛りすぎ「でからあげクン」など全9品登場
「ローソン」は、1月27日（火）から4週にわたり、価格据え置きで商品の具材や重量を約50％増量する「盛りすぎチャレンジ」を、全国の店舗で実施中。今回は、2月9日（月）から順次発売される第3弾のラインナップをまとめて紹介する。
【写真】1粒で5つの味が楽しめる?! 「盛りすぎ！でからあげクン夢のMIX味」
■ミートパスタやから揚げ弁当も
今回、展開中の「盛りすぎチャレンジ」第3弾として発売されるのは、過去に開催した際に特に人気だった、おにぎり、パン、麺、弁当、デザートなど全9品。
2月9日（月）からは、チョコクリームとホイップクリームの量を約50％増やした「盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）」と、北海道産生クリーム入りのホイップクリームがたっぷりとのった「盛りすぎ！ふわもち生シフォン」、麺とソース重量を約50％増量した「盛りすぎ！ミートソース」が展開される。
また2月10日（火）には、従来品と比較して総重量を約50％増やした「盛りすぎ！でからあげクン夢のMIX味」が販売開始。1粒で5つの味が楽しめるという。
そのほか、ハムを約50％増量した「盛りすぎ！ハムサンド」、「盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズおにぎり」、「盛りすぎ！鶏のから揚げ弁当」、「ローソンオリジナル ミニ歌舞伎揚 50％増量」、「ローソンオリジナル ちゃんぽん 50％増量」も用意され、食べごたえ抜群のラインナップだ。
