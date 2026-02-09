◆明治安田J1百年構想リーグ第1節 福岡1―1（PK6−5）岡山（8日、福岡・ベスト電器スタジアム）

アビスパ福岡がPK戦を制して開幕白星を手にした。

福岡が先攻、岡山が後攻で行われ、1人目はともに失敗。2〜6人目まではともに成功し、7人目で岡山が失敗して決着がついた。

PK戦はYBCルヴァン・カップや天皇杯で行うが、Jリーグ戦ではシーズン以降に伴う特別大会となった今回、28年ぶりに導入された。J1百年構想リーグ開幕節は4試合がPK決着だった。

福岡のGK小畑裕馬は「6、7日の試合を見てみんな練習しているなという感覚があって、実際に対峙（たいじ）してみると、より感じた」と印象を語った。蹴る前から駆け引きが激しく、相手も自信を持って蹴り込んできたと感じたという。この日は自身のストップはなく、「（次からは）早めに勝負を決めるという意味でも、1本止めなければいけない」と力を込めた。

キッカー選出は指揮官の色が出そうだ。岡山の木山隆之監督は、キャンプ中の練習試合では選手に決めさせていたが、公式戦となった今回は木山監督が順番も含めて指定した。福岡の塚原真也監督は「昨年からの自分の目もありますし、今年始まってからは定期的にPKのトレーニングを入れているので、そういったところからまずは選考した。その上で自信がある選手はさらに前に出ていくというか、自分からというのもありましたけど、そういった形で考えた」と説明した。

福岡の1番手を任された橋本悠は、直前に順番を告げられた。「練習でも外したことはなく、自信はあった」と語る。ゴール裏のサポーターも「ざわ」、「ざわ」と書かれたフラッグを掲げて盛り上げており、橋本は「初めてで新鮮だった。サポーターの方もお祭り騒ぎで盛り上がって…。相手だったら嫌だろうな」と振り返った。この日は相手GKの好セーブで失敗に終わったが、「次は決めます」と力強く宣言。PKを巡る攻防も、百年構想リーグの楽しみとなりそうだ。（伊藤瀬里加）

福岡―岡山戦のPKキッカーと結果

福 岡 岡 山

1 橋本 悠 × ×河野 孝汰

2 北島祐二 ○ ○ウェリック・ポポ

3 上島拓巳 ○ ○山根永遠

4 前田 快 ○ ○藤井海和

5 ザヘディ ○ ○宮本英治

6 佐藤颯之介○ ○小倉幸成

7 前嶋洋太 ○ ×工藤孝太