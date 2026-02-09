中村倫也が主演するＴＢＳ「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」は６日に第４話が放送された。

日本芸能界の女帝・吉良社長（戸田恵子）の情報操作によって、Ｋ−ＰＯＰグループ・ＴＯＲＩＮＮＥＲの切り抜き動画が大炎上。吾妻（中村）がプロデューサーを務めるライバルグループ・ＮＡＺＥのメンバーたちは、なんとかしたいと動き出す。

炎上動画でＴＯＲＩＮＮＥＲのメンバーに殴られているように見えた少女役にネットは「あっ！」。前クールのＴＢＳ「フェイクマミー」で天才少女・いろはを演じていた池村碧彩だった。

１月２５日にはＳＮＳで「髪が伸びました」「３歳からずっとボブだったので少し長くなった髪の毛楽しんでいます」と投稿しており、ドリステではちょっと雰囲気が違う気も。

Ｘでは「『どこかで見た子よな……。めっちゃ見てた記憶がある筈なのに思い出せん』とかモヤモヤしてたけど、いろはちゃんやった（笑）」「あ！いろはちゃん」「あれ、『＃フェイクマミー』でいろはちゃん演ってた子だ！」「い、い、い、いろはーー！！」「お久しぶりのいろはちゃん」「池村碧彩ちゃん！かわいくて存在に力があって好きー」などの声が並んでいる。