8:30　日本実質賃金（12月）
9:30　豪家計支出（12月）
17:00　シムカス・リトアニア中銀総裁、講演
21:00　レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演
10日1:00　米NY連銀インフレ期待（1月）
ラガルドECB総裁、金融経済会議出席
ナーゲル独連銀総裁、インフレに関する討論会出席
3:30　ウォラーFRB理事、デジタル資産について講演（質疑応答あり）
4:30　マン英中銀委員、会議出席
ミランFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）
5:15　ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
7:00　ミランFRB理事、WBURインタビュー応じる

※予定は変更することがあります