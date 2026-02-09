鈴木亮平が主演するＴＢＳ「リブート」は８日、選挙特番のため、１週休止となった。第４話は１５日放送。その代わりにＴＶｅｒなどで、鈴木と松山ケンイチが第３話を見ながらコメントしていく配信オリジナルの「ビジュアルコメンタリー」が公開された。

冒頭から松山がぶっ込み、鈴木が発言を制止する事態に。鈴木は刑事・儀堂と整形によって儀堂に顔を変えるパティシエ・早瀬の１人２役。整形前の早瀬を松山が演じている。

まだ第３話を見る前のアイドリングトークとして松山は「ホント（物語を）知らないですよ。結末知りたくないんで『最低限だけ教えて下さい』って言ってたんですよ」と説明。

続けて「共演してると山口紗弥加さんがポロリとかするんですよ。『いつ終わるの？僕はこのぐらいです』『私はまだあるんだよね』みたいな話をすると…」と話すと、鈴木が「ちょっとそのへんの話もね、ダメ。そこまでにしてください。いろんなことすべてがヒントになり得るんで」と話を遮った。

第３話では、儀堂に顔を変えたはずの早瀬そっくりの人物が「木更津の運送会社で住み込みで働いている」との目撃情報が明かされた。このシーンが流れた瞬間には、コメンタリー側の松山が手を口に当てて不思議そうな表情を浮かべ「なんの伏線？」と驚きの言葉を漏らしている。

一連の松山発言を額面通りに受け取れば、今後の松山の出演シーンは少ないとみられる。一方、山口演じる早瀬の妻・夏海は、これからも出演シーンが続くような雰囲気だが、果たして…。