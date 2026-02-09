“変な髪型”の若手芸人の若手芸人が登場。「3人分の髪型してるぞ」「怖い」などの声が飛び交い、千鳥の大悟が大爆笑する一幕があった。

【映像】「3人分の髪型してる」“変な髪型”の若手芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには井上咲楽が出演。

現代のバラエティーで活躍するお笑い芸人は、真面目な人が多い。そこでこの日は、古き良き大悟のような新たなヤンチャな芸人を発掘する企画「ブレイキングヤンチャオーディション10」が開催。審査員として、ネルソンズの和田まんじゅうと岸健之助、や団のロングサイズ伊藤、九条ジョーが登場。挑戦者として前半戦に、豆鉄砲の東健太郎、カナメストーンの零士、さすらいラビーの中田和伸、パピヨンの千葉恵。後半戦に、スタミナパンのトシダタカヒデ、イチゴの木原優一、家族チャーハンの江頭、元祖いちごちゃんのハイパーペロちゃんが参戦した。

前半戦の途中、「なにかできるの？」と聞かれた零士は「よく機嫌が悪くなるんだよ。直してもらうのが得意だったりする」とよくわからない特技を発表した。すると、スタジオに零士の相方である山口誠が登場した。

山口がヤンチャな4人に対して振りをして4人がボケるという形が出来上がるも、九条は山口の様子のおかしさに気づいた様子。「なんだこの緑」と山口のくすんだ緑色のジャケットとネクタイについてツッコミを入れた。さらに和田も「緑がフリをやってる」とおかしな状況に苦笑いした。

また、山口は前髪をおでこの真ん中あたりで真っすぐにカットし、サイドを刈り上げ、肩まで伸ばした後ろ髪にはパーマをかけるという個性あふれるヘアスタイルをしており、九条は「お前、3人分の髪型してるぞ。怖い、なんだお前」と指摘。中田も「変な髪型！ 全盛期のときのロベルト・バッジョじゃねえかよ！」と、元イタリア代表のサッカー選手で、イタリアの至宝とまで呼ばれた名選手であるロベルト・バッジョの絶頂期の髪型を例えに出し、大悟が大笑いした。