¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¡¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¥Ú¥¢¤¬155.55¤Ç¥Ú¥¢1°Ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÇºäËÜ²Ö¿¥¤¬148.62¤Ç½÷»Ò1°Ì¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
³«»Ï»þÅÀ¤Ç1°Ì¥¢¥á¥ê¥«¤¬44¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Â³¤¯2°ÌÆüËÜ¤¬39¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÆü¡£
¤Þ¤º¥Ú¥¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¡¢»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¥Ú¥¢¤¬²ñ¿´¤Î±éµ»¤òÈäÏª¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÀ¤³¦ÎòÂå3°Ì¤Î¹âÆÀÅÀ155.55¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë2¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ËÇ÷¤ë¡£ÆÀÅÀ¤ò¸«¤¿»°±ºÍþÍèÁª¼ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Î¶Ã¤¤ËÂ¤ò³ê¤é¤»ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡£
¥Ú¥¢¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¡§
²¿ÅÙ¤â¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÊý¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«º£ÅÙ¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æº£²ó¤âÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆüËÜ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥ê¡¼¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤¬½¸ÂçÀ®¤Î³ê¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£148.62¤Î¹âÆÀÅÀ¤Ç½÷»Ò1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÊÂ¤Ö¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥ê¡¼¡£º´Æ£½ÙÁª¼ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ò¾å²ó¤ì¤ÐÆüËÜ¤¬¶â¥á¥À¥ë¡£¤Þ¤º³ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö4²óÅ¾¤Î¿À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥óÁª¼ê¡£¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë±éµ»¤Ç200ÅÀ°Ê¾å¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¡£
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡¦ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¡§
ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥Ð¥È¥ó¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çº£Æü¤ÏÄ©¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï½Ù¤¯¤ó¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê³ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ª³êÁö¤ÇÆüËÜ¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é½Ð¾ì¤Îº´Æ£½ÙÁª¼ê¡£ÆÀÅÀ¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë194.86¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤âÀË¤·¤¯¤â2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬69¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ÆüËÜ¤¬68¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£