今回は、おとなしい妻が夫に対して本気を出した結果についてのエピソードを紹介します。

「家事は女の仕事だろ？」と偉そうに言う夫に…

「仕事で知り合った男性と付き合い、プロポーズされて結婚。ここまではよかったのですが、結婚して早々に夫はこれまで猫をかぶっていたことが判明しました。

というのも、結婚するまではすごく優しかった夫ですが、結婚して同居のため引っ越した直後、『さっさと家を片づけろよ、俺は疲れてるんだから。家事は女の仕事だろ？』とモラハラ発言をしてきたんです。

でも私だって引っ越し作業を手伝っているし、疲れているのは私も同じです。そこで結婚生活のはじめが肝心だと思い、夫に『疲れてるのは私も同じだ！ 偉そうに言うな！』などと怒鳴り散らしてやりました。そして、『あなたをまともな夫にしてあげるわ……』とも伝えましたが、夫は唖然としていました。

夫に嫌われないようにと思い、今までおとなしくて猫をかぶっていたのですが、これから遠慮せずなんでも言ってやるつもりです」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年4月）

▽ 夫も、これまでと全然違う妻の姿を見て、驚いたことでしょう。ですが、おとなしくてなんでも言うことを聞く妻と勘違いされても困りますからね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。