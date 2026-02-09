¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¡ß¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¤Î2Âç¥¹¥¿ー¶¦±é¡¡¡Ø¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥¯¥ëー¡Ù¤Î³×¿·À
¡¡¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¤È¤¤¤¦2Âç¿Íµ¤¥¹¥¿ー¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥¯¥ëー¡Ù¤¬¡¢Prime Video¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÂêÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥¯¥ëー¡×¤È¤Ï¡¢¡È²òÂÎºî¶È°÷¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤À¡£ÂçÊÁ¤Ê2¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢¥Ï¥ï¥¤¤òÉñÂæ¤Ë°¤ò¡È²òÂÎ¡É¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡TV¥²ー¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤«¤é1980Ç¯Âå¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥ì¥È¥í¥²ー¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥¯¥ëー¡Ù¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¤È¥ë¥¤ー¥¸¤¬²òÂÎ²°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ó¥ë¤ÎÊÉ¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¡Ø¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥¯¥ëー¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¥²ー¥à¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿±Ç²è¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡È·»Äï¡É¥³¥ó¥Ó¤¬³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤ÅÀ¤À¡£
¡¡ËÜºî¡Ø¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥¯¥ëー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¤È¥â¥â¥¢¤ÎÂçÊÁ¥³¥ó¥Ó¤¬¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ½±¤¤¤«¤«¤ë¥ä¥¯¥¶¤¿¤Á¤Ë¥Ñ¥ïー·Ï¤Î¹¶·â¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤È¤³¤í¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ñ¸þ¤Ï¡¢¡È¤¤¤«¤Ë¤âÂçÌ£¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡É¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¼«¤éÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍÛµ¤¤µ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÎËÒ²ÎÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤µ¤¹¤é³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¢¤ê¤Õ¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë±Ç²è¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜÀþ¤òÁ÷¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¢¥á¥ê¥«ËÜ¹ñ¤ÎÈãÉ¾²È¤Î´Ö¤Ç¡¢ËÜºî¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤É»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ó¤Ê°Õ³°¤ÊÉ¾²Á¤âÆÀ¤¿ËÜºî¤Î²è´üÅª¤È¤¤¤¨¤ëÉôÊ¬¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢°ÛÊì·»Äï¤Î¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¡Ë¤È¥¸¥ç¥Ëー¡Ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¡Ë¡£Ä¹¤¤´Ö2¿Í¤ÏÁÂ±ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éã¤¬»ö¸Î»à¤·¤¿¤³¤È¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Éã¤Î»àË´¾õ¶·¤Ë¤ÏÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¤È¥¸¥ç¥Ëー¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤ÇÄ´ºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥ä¥¯¥¶¤òÍÊ¤¹¤ëÈÈºá¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¸ºß¤È¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À±¢ËÅ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢±é¤¸¤ë¥¸¥ç¥Ëー¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àè½»Ì±ÆÃÊÌµïÎ±ÃÏ¤Î·º»ö¡£¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸³è¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼º°Õ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ëÈà¤¬¡¢Éã¤ÎÁòµ·¤Î¤¿¤á¸Î¶¿¤Î¥Ï¥ï¥¤¤ËÅþÃå¤·¡¢Êª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¸¥ç¥Ëー¤Î¹ë²÷¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢Èà¤ò¥È¥Ã¥×¥¹¥¿ー¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¡Ø¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¶á¤¤¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤è¤ê¿Í´ÖÅª¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÇËÅ·¹Ó¤µ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³ÆÃ¼ìÉôÂâ¤Ç»ØÆ³ÅªÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¥¸¥§ー¥à¥º¤Ï¡¢¸·¤·¤¯µ¬Î§¤ò¼é¤ëÀ³Ê¤Ç¡¢ºÊ¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥Ï¥ï¥¤¤Ç²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£¤³¤Î2¿Í¤¬¸ß¤¤¤Ë²áµî¤Î³Î¼¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢°ì½ï¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë±¢ËÅ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬Íê¤â¤·¤¤¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬³èÌö¤·¤¿¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¿¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ü¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¶ÚÆù¤¬¡È¤â¤Î¤ò¸À¤¦¡É²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£¥¸¥ç¥Ëー¤¬¥ä¥¯¥¶¤ò·âÂà¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¡¦¥µ¥×¥é¥¤¤Î1983Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö½í¤ÎÀÀ¤¤¡×¡ÊMaking Love Out Of Nothing At All¡Ë¤òÄ°¤¤¤Æ´¶½ýÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Å¨¤ò»Ä¹ó¤ËÂÇ¤ÁÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡È¥Áー¥º¤ª¤í¤·´ï¡É¤ò»È¤Ã¤ÆÏÓ¤ÎÈé¤òºï¤¤¤À¤ê¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤ò³ú¤Þ¤»¤Æ¾å¤«¤éÆ¬¤ò²¥ÂÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»õ¤òÇË²õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶²¤í¤·¤¤Ë½ÎÏ¤ò¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ð¥éー¥É¤È¤È¤â¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤òÄÉµá¤¹¤ë±ÇÁü¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥ì¥¤¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Ç»£±Æ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Õ¥é¥Í¥êー¤À¡£¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¤ÈMIYAVI¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Äã¤¤½Å¿´¤ÎÀï¤¤¤òÂª¤¨¤ë¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤Ë¤â¡¢¡Ø¥¶¡¦¥ì¥¤¥É¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡¢´ÑµÒ¤ò¶½Ê³¤ËÆ³¤¯¹©É×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÆÃ¼ìÀ¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î»ëÅÀ¤¬¡È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼þ±ïÉô¡É¤«¤é¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Á°È¾Éô¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Àè½»Ì±¤ÎµïÎ±ÃÏ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬°Å¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ëÅÀ¤ÏÀè½»Ì±Â²¤«¤é¤Î¤â¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¼ç±é¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÀè½»Ì±Â²¤ò¥ëー¥Ä¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥ÞºîÉÊ¡Ø¥Áー¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥â¥â¥¢¤¬¼ç±é¤ÈµÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢¥Ï¥ï¥¤½ôÅç¤ÎÅý°ì¤Î»þÂå¤òÂç¥¹¥±ー¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ì±Â²¤ÎÊª¸ì¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ðÇ®¤¬¡¢Èà¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ï¥¤½ôÅç¤Ï¡¢120Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤äÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿¥¢¥¸¥¢·Ï¤ÎÆþ¿¢¼Ô¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í°Ü½»¼Ô¤¬¿Í¸ý¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤òÀê¤á¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¡¢¥µ¥â¥¢·Ï¡¢¥È¥ó¥¬·Ï¤Ê¤É¤ÎÀè½»Ì±Â²¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¿õ¤«¤é²¡¤·¤ä¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Â¦¤«¤é¤ÎÝµ¶þ¤·¤¿ÎÏ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÇúÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥¯¥ì¥¹¡¦¥Ð¥ó¥°±é¤¸¤ëÇò¿Í¤ä¡¢MIYAVI±é¤¸¤ëÆüËÜ¤Î¥ä¥¯¥¶¤¬¡¢°Ìò¤È¤·¤Æ·àÃæ¤Ç¥¸¥§ー¥à¥º¤ä¥¸¥ç¥Ëー¤ò·Ú»ë¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Îò»ËÅª¤Ê¹½¿Þ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥§ー¥à¥º¤¬¥Ï¥ó¥Þー¤Ê¤É¿È¶á¤ÊÉð´ï¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Å¨¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥¯¥ëー¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡¢Èà¤éÆùÂÎÏ«Æ¯¤ÎÉ½¾Ý¤Ï¡¢ºñ¼è¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤³¤¬¡¢ËÜºî¤¬½¾Íè¤Î¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤ÎÆß´¶¤µ¤«¤éÃ¦µÑ¤·ÆÀ¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥½¥È´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³½Ð¿È¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ê±Ç²è¤Å¤¯¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤À¡£Èà¤Î»£¤Ã¤¿DC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¸¶ºî¤Î¥Òー¥íー±Ç²è¡Ø¥Ö¥ëー¥Óー¥È¥ë¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï·à¾ìÌ¤¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥Æ¥óÌ±Â²¤Î»ëÅÀ¤«¤é²ÈÂ²¤Î°¦¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«´Þ¤áÀ¤³¦¤ÇÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿°ìºî¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«Æâ³°¤Î¼þ±ï¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿»ëÅÀ¤¬È¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Í¼ï¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤à¤·¤í¿Í¼ïÅª¤Ê¹½¿Þ¤òÃ±½ã²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£·àÃæ¤Ç¡¢MIYAVI¤¬±é¤¸¤ëÃË¤¬¡Ö¿¿¼îÏÑ¹¶·â¡×¤òÎã¤Ë½Ð¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥Ï¥ï¥¤¤òÉî¿«¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í´ÑµÒ¤ÎÅÜ¤ê¤ò´µ¯¤·¤Æ¸åÈ¾¤Î¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤ò¹â¤á¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÊ¸Ì®¤«¤é¤Ï¤ä¤äÅâÆÍ¤Ê°õ¾Ý¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ÏÅö³º¤ÎÆüËÜ·³¤Î´ñ½±¹¶·â¤òÀµÅö²½¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×ÁÛ¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î°¹Ô¤È¤·¤Æ»ý¤Á½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¿Í¼ïÅª¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤¬Â¤ê¤Ê¤¹¤®¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î¹×¸¥¤ä³ëÆ£¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Ï¥ï¥¤¤È¤¤¤¦ÃÏ¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½·÷¤«¤é¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬·ë½¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤Îµ¬³Ê¤ò¤Ï¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËÜºî¡Ø¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥¯¥ëー¡Ù¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤¿³Î¤«¤Ê¤³¤È¤À¡£¼þ±ï¤«¤é¤ÎÌÜÀþ¡£¹ñºÝÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¡£¸½Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤¬¤½¤ì¤é¤Ø¤Î´¶ÅÙ¤ò°ìÃÊ¿¼¤á¡¢¶ÚÆù¤¬ÍðÉñ¤¹¤ë¸ä³Ú¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¸ì¤ë¤Ù¤²¿¤«¤ò¸ì¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÑ³×¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¾®Ìî»û·Ï¡Êk.onodera¡Ë¡Ë