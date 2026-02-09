ついに全話配信『ボーイフレンド2』 恋愛だけじゃない！ Boysの尊すぎる日々を語りつくす
日本初となる男性同士の恋愛リアリティショー『ボーイフレンド』のシーズン2が、1月13日よりNetflixにて世界独占配信中。先日、大団円のクライマックスを迎えた。今回は、10話から最終話までのハイライトを振り返る。
【写真】結ばれて出ていく2人、新たに加わる仲間――『ボーイフレンド2』Boysたちの生活をのぞき見
■ボミとの恋愛に真正面から向き合ったフーウェイ
エピソード10にて、数日ぶりにグリーンルームに帰ってきたフーウェイとの再会にニヤケが止まらないボミ。そんな彼はごはんの準備をしている際にフーウェイに「会いにきてくれたの？」と冗談混じりで嬉しさを表現する。ここで、フーウェイが返した言葉が「そう」の二言。一見冷たそうには思えるが、これがフーウェイの最大限の愛情表現なんだと思うとなんともこちらもニヤケが止まらなかった。
しかし、フーウェイは時を同じくして大学院の入学式の際に母と会ったときに、カミングアウトをし、母から「ショック」「直せないの？」と言われたという大きな出来事もあったとのこと。
これに対してフーウェイは「誰かを好きになって、その気持ちを直せってことは（自分じゃ）なくなれってことでしょ？ そんなの今まで生きてきた自分が存在しなくていいって言われている感じがして、直せないというか直したくないって思った」とポツリ。ボミを好きになって、ボミと本気で向き合おうとしたからこそのカミングアウトだったのかと思うと、なんて誠実な方なんだと思ってしまった。自分のセクシャリティと、そして家族や身近な人とのセクシャリティとどう向き合うか、考えさせられたシーンである。
■それぞれの“カミングアウト”に見る、セクシャリティと家族
エピソード11では、ジョウブの母親が会いにきた。その際の話題は、この生活における恋愛の話について。実は、ジョウブは母に改めて「男性が好き」と話したことなく、当たり前のように当時付き合っていた彼を紹介したことがあるのだそうだ。
というのも、ジョウブは小学生の頃から母には“ばれている”と思っていたそう。これを聞いた母は涙。「ママさ、それを知った時に、ジョウブは男子が好きということに気づいた時に悩んだかなって思って、1人で……。1人で悩まんといてほしかったと思った。そのことが辛かってん」と思いを伝えたのであった。
しかし、ジョウブはジョウブで自分が「男性が好き」と「伝えたら（家族と）仲が悪くなると思っていたら悩んでいたけど、伝えたところで何か変わるかって言われたら変わらへんと思った」と一言。あまりにも理想的だからこそ、カミングアウトという概念もなかったのだな、セクシャリティによって区別をし、カミングアウトをわざわざしなくても良い世の中がきてほしいなとしみじみ思った瞬間であった。
■リュウキのカミングアウトの悩みにテホンがかけた言葉
最年少メンバーのリュウキは、この生活が始まった初日からずっとカミングアウトを家族にするべきかどうか悩んでいた。
それは、男手一つで育ててくれた父親が、リュウキが子どもを持つことを期待しているからというのも大きいのだそう。「自分が男の人を好きということよりも、子どもの顔を見せてあげられないというのが……」と泣き出してしまった。これについて、テホンは「期待に応えなきゃとは思ってほしくないな。罪悪感は感じるかもしれないけど、それはそう感じる人の優しさであって、生まれたからって産んでくれた人の期待に合わせなきゃダメなことはないはず。人間だし、モノじゃないから」と自身のカミングアウトに至った経験を語った。
ちなみに、そんなテホンは徐々にジョウブと距離を詰めていき、2人の関係性は「これはもう付き合っているのでは？」という状況に。しかし、その結末は最終話のラストシーンまでお預け。最後にテホンがジョウブに伝えた言葉、シンプルにストレートな一言もまた見てほしい。
■カズユキの15年の愛の行方に涙
15年付き合っていた人との恋愛関係が終わり、今回番組に参加したカズユキ。しかし、彼はBoysたちと暮らす中で、その恋の思い出のカケラが、自分の中に散りばめられていることに気づく。
そこで、エピソード10では、カズユキが15年間の振り返りにどっぷりと向き合った。その結果、エピソード11で「もう1回、15年の続きを彼と歩もうかなという結論を出しました」と言って、グリーンルームを卒業することを決心。新しい恋愛と向き合うのではなく、やり直すという言葉でもなく“15年の続きを歩む”という言葉がなんとも彼の優しさと決意に溢れた瞬間で、何度も見返したいと思ってしまった。
終わってみれば、愛に溢れた参加者全員を好きになってしまった今回の『ボーイフレンド』シーズン2。どうか、彼らの未来が明るいモノでありますように、そう心から願ってしまった全15話だった。（文：於ありさ）
Netflixリアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン2は配信中。
