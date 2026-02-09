「おやつ、もうやめてください！」孫を甘やかしたい義母 vs ルールを守らせたい嫁。結末は！？

これは、筆者自身の体験です。

子どもが4歳の頃、家庭内では小さなルールを決めていました。

しかし、義実家に行くとそのルールが守られず、その皺寄せはいつも私……。

戸惑いながらも、家族との距離や向き合い方を考えるきっかけになった出来事です。

我が家のゆるいルール

それからは、義母も家庭のルールを尊重してくれるようになり、子どもも場面ごとに切り替えられるようになりました。

すべてを押し通すのではなく、守ってほしい線だけを共有する。

そのことで、義実家との時間も、心地よい距離感に変わっていきました。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年11月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

