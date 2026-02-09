◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体（８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

団体で日本は２大会連続の銀メダルを獲得した。最終種目の男子フリーで五輪初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）がノーミスの演技で自己ベストの１９４・８６点をマークし２位。日本は合計６９点とし、２連覇を果たした米国に１点差と健闘した。日本は最終日のフリーでペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子の坂本花織（シスメックス）が１位。米国と同点トップで最終種目を迎えていた。

佐藤は最終滑走だった。一つ前の世界王者、イリア・マリニン（米国）はミスがありながら２００・０３点。初出場の舞台で、大きな重圧に打ち勝ち滑りきった。冒頭の４回転ルッツで出来栄え４・１１点を引き出すなど、完璧な滑り。演技後は何度もガッツポーズを繰り出した。得点が出て日本の銀メダルが決まると泣き崩れ、３分間席から立つことができなかった。坂本、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）も大粒の涙を流し、仲間とたたえ合った。

この日、世界歴代３位の１５５・５５点をたたき出したりくりゅうペア。木原は「常に日本の力になることを２人で話してきた。何度もシングルの方に助けられてきたので、今度は僕たちがチームジャパンを助けられるように。そういう強い気持ちをもって今回も臨んでいた」と演技後に語った。

「りくりゅう」の後を受けたのは坂本だった。ウォーミングアップをスタートした頃に、「りくりゅう」の２人がアップを終えた。木原から「ちゃんと、花織ちゃんにいいバトンを渡すからね」と声をかけられたという。「本当にいいバトンというか、良すぎるバトンがきた。もう『すごっ！』と思って。ショートもフリーも本当に１０ポイントしっかり獲得して、『あ、自分もちゃんとやらないとな』っていう気持ちになった」

エースたちからつながれたバトン。最後の佐藤が、気迫あふれる滑りで応えた。全員の力とチームワークで手にした、日本の銀メダルだった。

◇団体戦の大会方式 男女シングル、ペア、アイスダンスの４種目中３種目以上の出場枠を持つ国と地域で、国際スケート連盟の各種目ランク合計上位１０チームが参加。予選と決勝で選手を交代できる。ショートプログラム（ＳＰ）、リズムダンス（ＲＤ）で１位から１０位までに１０〜１点が与えられ、４種目の合計上位５チームがフリーの決勝へ。同じく１〜５位までに１０〜６点が与えられ、予選と決勝の合計で順位が決定する。