●すでに雪の峠は越えていますが、広く路面の凍結に要注意

●周囲の状況をしっかり確認しながら、特に車の運転は安全第一の心がけを

●きょう9日(月)は午後になるほどよく晴れて、日中は日ざしの温もりも感じられそう



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きのう8日(日)県内は警報クラスの大雪に見舞われました。

夕方ごろをピークに非常に活発な雪雲が流れ込み、

徳佐では14センチ、山口では5センチの積雪が観測されました。

この時間はすでに雪の峠は越えていますが、上空に居座る寒気の影響で厳しい冷え込みが続いています。





きょう9日(月)午前6時30分現在、氷点下5度を下回っているところも多く、広く今シーズン一番の冷え込みとなっています。

きのう8日(日)までに降った雪の影響により、市街地付近まで路面が凍結しているおそれがあります。

これからの車の運転は一段と慎重に行ってください。また時間に余裕を持って行動したり、周囲の状況をしっかり確認しながら安全第一を心がけましょう。





きょう9日(月)は午後になるほど、県内は高気圧にしっかりと覆われる予想で、きのう8日(日)の雪の原因となった冬型の気圧配置は解消へ向かう見通しです。





これから日ざしとともに、気温は順調に上がっていきます。

県内の最高気温は各地9度前後。日中は日ざしの温もりも感じられますが、朝との寒暖差も大きくなるので体調管理には十分ご注意下さい。







きょう9日(月)は朝から概ね晴れる予想で、午後は雲のほとんどない快晴のところも多くなるでしょう。

風も穏やかで、日中は洗濯物もよく乾きそうです。





あす10日(火)は低気圧や前線の接近により、天気は下り坂。あす10日(火)の午後からあさって11日(水)にかけて、まとまった雨が降る予想です。

今週半ばからは曇ったり晴れたり、概ね穏やかな空模様が続く見込みです。

あす10日(火)の朝はまだ強い底冷えに注意が必要ですが、日中の気温は日に日に上がり、週末にかけて寒さは和らぐ見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）