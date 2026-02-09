ÊÆ¹ñ¤È¤ï¤º¤«1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¡ÄÆüËÜ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¤ÇÆ²¡¹¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡¡ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Çº´Æ£½Ù¤¬´°¤Ú¤¤Ê±éµ»¡Ä194.86ÅÀ¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Çº´Æ£½Ù¤¬´°¤Ú¤¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£194.86ÅÀ¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï68ÅÀ¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÀË¤·¤¯¤âÊÆ¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ²¡¹¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÞÎØ¥Þ¡¼¥¯¤òÌÏ¤·¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ëºäËÜ²Ö¿¥¤ò¸«¤ë
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÏÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬200.03ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¡£69¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Æ¼¥á¥À¥ë¤Ï³«ºÅ¹ñ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê60¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤¬³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¥Ú¥¢¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î155.55ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·1°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£À¤³¦ÎòÂå3°Ì¤È¤Ê¤ë¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¤¬148.62ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤Ç1°Ì¤Ë¡£ÆüËÜ¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¶ä¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
