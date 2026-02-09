年間で”約15,000トン”も廃棄されているマグロの部位…厄介者扱いされている「血合い」を知っていますか

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

大量廃棄処分される「血合い」とは

マグロの寿司ネタや刺身では、大トロや中トロ、赤身といったネタが定番だが、近年はSDGsへの関心もあって、カマや脳天、ホホ肉のほか、中骨に付いた身をそぎ落とす「中落ち」といった希少部位も人気を集めている。

さすがに頭部や骨、ヒレは利用しにくいが、マグロの身でありながら厄介者扱いされ、大半が廃棄処分されている部位がある。それは「血合い」と呼ばれる赤黒い肉。普段はあまり世に出ないこの部位から、近年、驚きの健康パワーが見つかり、マグロ関係者から熱い視線が送られている。

サバやブリ、サーモンなど、マグロ以外にも血合いはあり、刺身や焼き魚で食べるとき、目にするであろう。好き嫌いはあるにせよ、マグロの場合、ほかの魚種とは違って、大型は数百キロにも及ぶため、血合いの量も半端ではない。個体差はかなりあるようだが、複数の関係業者に聞くと、血合いの割合はマグロ全体の3〜5％といったところだろう。

豊洲市場では、競り落としたマグロを寿司店などに卸すため、仲卸が解体してブロックやサクに切り分けていく。すると頭やヒレ、骨だけでなく、身の一部である血合いなどの副産物が生じてしまう。これら不要部は専門業者に引き渡される。

「タダ同然」で買い取られ、毎月トン単位で廃棄

同市場のマグロ専門仲卸「大花」によると、日々何本ものマグロを扱うため、「血合いは1日40〜50キロになる」という。業者には1キロ当たり数円で買い取ってもらっていると言うが、回収できるのは1日にせいぜい100円ほどと、タダ同然だ。

処理される血合いをよくみると、赤身も混ざっている。血合いだけを除去するというのは至難の業で、特にカチカチの冷凍物なら、電動式のノコギリで不要部を切り落とす際、赤身やトロの部分を確実にカットしようとすれば、骨や皮のほか、赤身なども若干、一緒に切り落とさなければならない。

握り寿司にもマグロ丼にも、血合いは使えないため、仲卸がお得意様である寿司店などにマグロを卸すとき、少しでも混ざるのはご法度だ。高価なマグロ、売り値は1キロ当たり数千円となるため、血合いが含まれていては、仲卸の信用が疑われてしまう。

マグロ基地として知られる神奈川県の三崎港（三浦市）周辺の加工業者によると、「血合いは値が付かないため、毎月トン単位で廃棄している」（丸福水産）という。血合いは、赤黒くて見た目が悪い上、すぐ生臭くなる。解体後、市場に流通することはほとんどなく、卸業者や水産加工場、鮮魚店などで廃棄処分されている。

水産庁によると、2022年の日本のマグロ供給量は天然・養殖を合わせて合計約31万2000トン。うち血合いを全体の3〜5％と換算すれば、年間9400〜1万5600トンにも上る。国産天然本マグロの総漁獲量にも匹敵する量が、生産されては廃棄されていることになる。

