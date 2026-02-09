２人の息子とゴルフ練習！株式会社ハイデイ日高・青野敬成社長の休日の過ごし方

73年に埼玉県に誕生した「来々軒」が発祥。78年に法人化。99年に株式を公開。「熱烈中華食堂 日高屋」「焼鳥日高」など１都６県で約４５０店を展開する。社長の青野敬成氏（51歳）の休日の過ごし方とは？

（撮影／西粼進也）

代表取締役社長

青野敬成

74年、愛媛県生まれ。「らーめん日高」での６年間のアルバイトを経て、99年に入社。店長、スーパーバイザー、エリアマネージャーなどを経て、17年に執行役員。19年に取締役執行役員営業管理部長・情報システム室長。22年５月、社長就任。アルバイトから３代目の社長に昇り詰めたと話題に。

長男と次男をインドアゴルフ場に送り迎え

週末、長男と次男をゴルフ練習場に連れて行くのが、ちょっとした楽しみになっています。シミュレーターのあるインドアの練習場。いろんな数字が出てきて分析もできるし、楽しいみたいです。

あくまで子供たちを送り迎えするだけで、私は練習しません（笑）。

高校まで野球をやっていまして、子供たち２人にもスポーツをやってもらいたかったんですが、コロナ禍がやってきてしまって団体スポーツができなかったんですね。

それでゴルフなら一人でできるなと始めたのが５年前。長男が小学校３年生、次男が小学校２年生でした。

大人になってから必要になるでしょうから、ちょっと早めに始めておけばいいんじゃないか、とも思ったんです。

私自身は28歳くらいで、店長になってからしばらく経って始めました。店舗にいたときは平日に休めたので、ゴルフ場の予約も取りやすくて。

もっとも、かつてやっていた野球とはまったく違っていて。動いているボールはけっこううまく打てるんですけど、止まってるボールを打つのがこんなに大変だとは思いませんでした（笑）。

子どもたちは無理矢理連れて行ったわけではないですが、特に強い興味があったわけでもなさそうでしたし、最初はボールが当たってもあまり飛ばなくて、なんだろうこれは、と感じていたと思います。

ところが今や私より飛ばすようになりました。テレビ埼玉でプロゴルファーがラウンドレッスンをしてくれる番組があって、応募したら選ばれて出演もしたんです。子供たちは身体が柔らかくて、スイングもとてもきれい。いつか父親に感謝してくれる日が来ると思っています（笑）。

趣味は料理。ネギのみじん切りはとにかく早い

趣味は何かと聞かれたら、料理とよく答えます。故郷の母が今も実家に帰ると作ってくれるおふくろの味、牛肉のタタキをときどき作ったりします。そもそもお店で長く調理もしていましたから。

たくさん長ネギのみじん切りが必要になったりすると、妻から頼まれもします。１日40本くらい毎日切っていたので、早いんです。

あと、なぜか餃子を焼くのは私の役目です。当社の冷凍生餃子をフライパンで焼くだけなんですけど。

マニュアル通りに焼けば上手に焼けるんですが、私は羽根つきが好みではないので、ちょっと工夫します。

水を入れて４〜５分してから水を足し、そのあと水を一度切るんです。そしてサラダ油を上からかける。１分半ほどでパチパチ音がします。最初は間隔が長いんですが、これがパチパチパチと早くなったら出来上がり。好みもあると思いますが、私流です。

社長になる前は、会社の野球部の監督兼選手をしていました。野球部というか、野球サークルのようなものですけど。

現場にいるときに、野球やりたい人で集まって練習にするようになったんですが、ちょうど火曜日が自動車の販売会社さんの休みなんですね。それで、各社さんのチームで対抗戦のようなものをやっていて、そこに加わったんです。

年間王者を決めるんですが、ぜんぜんダメで（笑）。今もかなり弱いみたいです。

家族で泊まりがけで東京ディズニーリゾートにときどき行くのも楽しみです。東京ディズニーランドホテルか、ホテルミラコスタに泊まる。

予約は妻の役目ですが、ちょっとしたコツがあるんです。ただ、子どもが大きくなって、いつまで一緒に行ってくれるかなぁ。

キャッシュレス決済を推し進めた思い出

日高屋の大きな特徴は、徹底的に効率にこだわっていることです。お店は首都圏の１都６県のみ。特定の地域に集中して出店するドミナント戦略で物流費を抑えています。

工場は埼玉の行田市にあって、店舗はすべてそこから車で３時間の範囲内なんです。店の厨房でも機械化を推し進めています。私が現場にいたときのように、手作業をすることはどんどん減っていると思います。

アルバイトから始めて店長になって、本社で仕事をするようになって、役員になって。今も印象深く覚えているのは、キャッシュレス決済を導入したことです。2018年から準備を始めて、2019年から導入しました。

もちろん便利になるわけですが、キャッシュレス決済には手数料がかかります。コストがアップするんです。とにかく効率にこだわってきた会社ですから、本当に必要なのか、議論が繰り返されました。

私は導入推進の担当者を務めていたのですが、ちょうど東京オリンピックも控えていて、インバウンドのことを考えても絶対に入れるべきだと考えていました。最終的にゴーサインが出たのですが、本当に導入しておいてよかったと思っています。

今や約6割がキャッシュレス決済のお客さまですから。キャッシュバックのキャンペーンなどとも連動できます。思い出深い仕事です。

社長になって３年半になりました。改めて感じるのは、現場の力こそが稼ぐ力だということです。そのためにも頑張りに報いたい。社員だけでなく、パート・アルバイトさんへの賞与も17年続けています。

コロナ禍の時期は１年だけできませんでしたが、ホテルにパート・アルバイトさんを招いて感謝の会を毎年、開いています。数百人ずつ５回に分けて開催し、経営陣から感謝の気持ちを伝えたあとは、立食パーティで料理を振る舞う。楽しみにしていただいているようです。

ラーメン屋でもなく、中華料理屋でもなく中華食堂、という独自の業態が私たち日高屋です。ラーメンもあるし、定食もあるし、おつまみも充実している。毎日おいでいただけるような食のインフラになれたら、と考えています。

お酒好きの経営陣が多いので、提供する焼酎はちょっと濃いんです（笑）

社長の月曜日

シャープペンを使いたいので重宝しているのが、三菱鉛筆の「ジェットストリーム４＆１」。メモ帳に書くとき、やっぱり消せるのがありがたいんですよね。加えて４色のボールペンが使えるので便利。高市早苗首相が使っているということで、話題になっているようです。これは知人からいただいたブルーインパルスのエンブレム付きのもの。航空自衛隊で買われたようですが、レアなものなので、愛用させてもらっています。

