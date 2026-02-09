人気ゴルフウェア「パーリーゲイツ」実はバブルの血を引くブランドだった…マハラジャの「ボディコン」との意外な接点

1980年代に一世風靡したディスコ「マハラジャ」の大ブームメントがありましたね。ワンレンボディコンのお姉ちゃんがお立ち台で踊りまくりました。結果、ディスコに行くためのボディコン服の「ピンキー＆ダイアン」というブランドが売れまくり、それの受け皿としてマハラジャがあった説があるのです。

マハラジャの最盛期は全国で70店舗以上、浜松や郡山、松山なんてところにもマハラジャが進出しました。地方都市でボディコンの服を買ってみたが、実は着る場所がない。「じゃ、マハラジャに着て行けばいいんだ」とね。マハラジャとピンキー＆ダイアンがシナジー効果を産み出したのです。

そして迎えた令和の女子ゴルフブーム、実はマハラジャと同じようにように、若いゴルフ女子がインスタ写真を撮りまくり、派手で可愛いゴルフウェアのニーズが高まって来たのです。ゴルフをするために行くのか、あるいはオシャレしたウェアで、インスタ写真を撮るために行くのか？ ゴルフ場に行く目的は人により微妙に違って来ています。

今回は女子ゴルフ界で起きている、ゴルフウェアのマハラジャ現象なるものを探り、驚くべき共通点があったことをお伝えします。

【前編記事】『「女性ファッション誌の凋落」と理由は同じ《ゴルフインフルエンサー》がここまで爆増するに至った背景』よりつづく。

「キラキラしたウェアを」とのリクエスト

（以下、ゴルフインフルエンサーの堀真珠さん）個人的にはそろそろミニスカートでゴルフをするのは、卒業しても良いかなと思っていますが……。そういうキラキラしたウェアを着て下さいというリクエストが結構あります。

ウェアを提供してくださるメーカーさんの意向も汲んで、季節ごとにウェアを選んでいかないといけないのですが。冬でもタイツは履きますが、ミニスカが普通になりつつありますね。

最近のイベントなどを見ても、女性の方はオシャレして来ている人が多いです。それはゴルフがスポーツでもありながら、記念写真を撮ったり、社交の場でもあるからだと思います。

ティーチングプロという肩書きですが、インスタグラマーもやっているので、女子ゴルフファーのファションやライフスタイルなども、発信出来たらと思います。

「パーリーゲイツ」の意外なルーツ

キムラの目

真珠さんはゴルフのお仕事にしているので、最新のクラブを持ち、最新のゴルフウェアを着ているのです。インフルエンサーは人々から憧れられる立場にならないと勤まりませんよね。

というわけで現在の女子ゴルフ界のお話、現在男子も含めてゴルフウェアの代表的なブランドとなっているのが「パーリーゲイツ」で、あんまり売れたものだから、お値ごろカジュアル版の「ジャックバニー」も売出しどちら業績好調です。

パーリーゲイツは1989年にサンエー・インターナショナルから売り出されたブランドで、サンエーといえばピンキー＆ダイアンを取り扱った会社として有名です。現在のパーリーゲーツはサンエーインターナショナルの流れを汲むTSIホールディングスに継承されていますが同系列の会社、つまりピンキー＆ダイアンとパーリーゲーツを販売している会社は一緒ということです。

ここでマハラジャのボディコンブームと女子ゴルフのインスタブームの立役者が見事つながりました。当時ピンキー＆ダイアンのバカ売れを物語る話として、わずか20平方メートルの店舗で年間7億円売れたというから驚きです。

現在のパーリーゲーツブランドも約170億円の売り上げで、5年前の3倍以上となっており、ゴルフウェアブランドの売り上げではナンバーワンです。ここ数年のゴルフ女子のオシャレブームの勢いがいかに凄まじいか物語っています。

あえてスタイルを制限して「ブランドを誇示」

けどパーリーゲーツが出来たのは1989年だから、ここに至るまでは30年以上の道のりがあったのです。昔から芹澤信雄プロがよく着ており、えらいカッコいいなと思いつつも値段を調べて、びっくり仰天していました。

高級ブランドは、ブランドイメージを守ろうと物凄い努力をしています。それは高額というのもあるし、加えてスタイルの制限をしているのです。簡単に言えばウェスト80センチ台がギリギリ履ける設定で、太った人向けの製品は作ってないのです。

だからジャックバニーのポロシャツを貰った時は、体重78キロぐらいあって全く着れず。3年間ダイエットして71キロにまで体重を落としてやっと着れました。実際着てみると、シュッとしてカッコ良い、痩せて良かったなと思います。さすがハイブランドですよね。

お母さんはピンキー＆ダイアン、娘がパーリーゲーツ、親子2代、あるいは3代でサンエーの服のお世話になっている。そんな人多いんじゃないですか。

小遣いの少ないおじさん達は、ユニクロとワークマンに頼るしかありません。ゴルフウェアに関しては、男女格差が広がるばかりですね。

【こちらも読む】『韓国「反日」のウラで、じつは「ユニクロ即完売」「日本のゴルフウェア大人気」の全舞台裏』

【こちらも読む】韓国「反日」のウラで、じつは「ユニクロ即完売」「日本のゴルフウェア大人気」の全舞台裏