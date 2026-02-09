「あと100年は低俗な資本主義で我慢」と言ったケインズが残した「金銭的価値に振り回されないための警告」

GDPが増えればほんとうに幸せになれるのか？

市場は正しい評価を与えない

スミス以降の経済学において、正しい評価とは何だったかを振り返っておこう。

スミスは、市場が自由競争の場であるならば、地主が地代を、資本家が利潤を稼ぐことを肯定した。地主・資本家が利益を追求することで、全体の富裕化に役立つ事業が推進されるからである。地主・資本家と安価で優れた財・サービスを消費する一般の人びとの間にWin-Winの関係があるので、市場が与える地代・利潤という報酬は（労働者の賃金と比較して、努力に比例した報酬とは言えないとしても）正当なものとみなされる。

ミルとマーシャルは、労働者階級の貧困という問題に直面した。それは、労働者と資本家の間のWin-Win関係が崩れたということであり、労働者をこき使って儲けた資本家の利潤はそのままでは正当とは言えないということだ。そこで彼らは、Win-Win関係を再構築しようとした。資本家が労働者にフェアな報酬を支払えば労働の生産性が向上するので、結果として資本家の利潤も増えるということに気づかせるのである。

政府は、経験のなかで資本家がそれに気づくように、悪しき儲け方（長時間・低賃金・劣悪な労働環境）を禁じるというかたちで側面支援する。マーシャルが提唱したように、経営の情報公開促進が、悪しき儲け方をさせないために役立つかもしれない。あるいはワーキング・プアには特別な制度的対策が求められるかもしれない。このようにさまざまな補正は必要だが、ミルもマーシャルも崩れたWin-Win関係を再構築することは可能だと考えている。そしてWin-Win関係が再構築されれば、「市場が与える評価は正しい」という原則が復活する。市場は能力が高い者に高い報酬を、能力が低い者に低い報酬を与えるので、その意味で「正しい評価」を与えてくれるのである。

ケインズは、この「市場が与える評価は正しい」という原則を根本から見直させた。ミルとマーシャルは「［適切な補正を受けた］市場が与える評価は正しい」と言ったが、そもそも市場は正しい評価を与えないではないか、と。普通に努力し、普通の能力を持った人でも、景気次第で失業してしまうのである。ケインズの経済学に基づけば、市場が与える評価は正しくない。怠けているから、能力が足りないから、失業する（報酬ゼロという評価を受ける）のではない。ならば、正しい評価それ自体を再構築しなければならない、という方向へ進むのは当然である。それは、雇用と賃金を安定させたい、非自発的失業に陥りたくない、まっとうに努力する人がまっとうに評価されるようにしたいという「必要」に応えていこうという方向に動きだすということである。

これが第二次大戦後の福祉国家体制につながるのだが、その話は次章で述べよう。その前に、ケインズの「わが孫たちの経済的可能性」を通じて、遠い将来において金銭的価値基準で動く現在のあり方を乗り越える可能性を考えていたことを示そう。それは「必要」への配慮が前面に出てくる可能性も意味しているのである。

「わが孫たちの経済的可能性」──絶対的必要が満たされた先

「わが孫たちの経済的可能性」は、一九二八年に小さな会合の講話として発表され、一九三〇年にマドリッドでの講演となり、さらに一〇月に『ネーション・アンド・アシニアム』誌に掲載された。

そこで、ケインズは、人びとの必要を「絶対的な必要」と「相対的な必要」に分ける。絶対的必要とは、人が生きていくために必ず必要とする基本的な衣食住に関するものである。一方、相対的必要とは、生きるために絶対必要というわけではないが、他者との比較があるから欲しいと思うようなものである(4)。そして、資本主義経済は、適切な管理の下でならば──大戦争・人口爆発・不作為による大恐慌を避けるならば──、経済成長という複利の力を使って物質的な富を飛躍的に増加させることができ、あと一〇〇年もすれば絶対的必要をすべての人に満たすことが可能となるだろう、とケインズは大胆に予測する。

資本主義経済は、貨幣的な価値で人びとが動機づけられているという点で、低俗である。けれども、物質的な富を生みだすという観点だけで見れば、非常に効率的である。ゆえに、低俗な価値観ではあるが、貨幣をあがめる資本主義の下で、あと一〇〇年やっていこう。そして、経済成長によって誰もが衣食住には困らないような生産力を獲得した後には、低俗な価値観を乗り越えることが可能となるだろう。

われわれはもう一度［資本主義的な価値観に支配される前の宗教的・伝統的な徳の概念のように］手段より目的を高く評価し、効用よりも善を選ぶことになる。そうなれば、われわれは、高潔に、心豊かに生き、まさにその生きている一時間から、一日から、喜びの果実がえられるような、そんな生き方を教えてくれる人を尊敬するだろう。物事に［有用だからとか、稼げるからとか、他者より優れているからとかいった雑念なく］直接の喜びを見いだすことができる人を、汗して働くこともなく、紡ぐこともない、［ただ存在するだけで美しい］野の百合のような人を、尊敬するだろう。

（『説得論集』著作集9、p.331／訳三九九ページ(5)。［ ］は引用者）

ケインズは、絶対的必要が満たされた先にある世界に、金銭的価値に振り回されない、人間の本来あるべき姿を見ている。そこにはケインズが若き日に傾倒したジョージ・エドワード・ムーア（George Edward Moore, 一八七三〜一九五八年）の哲学が反映されている。ムーアは、『倫理学原理』（一九〇三年）において、善とは定義不可能なものであり、直観によってのみ識別できると述べていた。そしてその善の究極の姿、つまり手段として善なのではなく、そのものとして善なのは何かと言えば、「美的対象の享受」と「人間的交わりの喜び」による精神状態であるとした。ケインズはこの考えに大いに共感した。美と愛と、付け加えるならば真理こそが、究極の善だ。しかもそれは伝統・慣習・権威とはまったく無縁に、自分の直観で善だと理解できるという点が、ケインズの気性に合っていた。

美・愛・真理にこそ内在的価値があり、それ以外の価値（経済的価値など）はその手段でしかない。この価値観は、ケインズが人生経験を積み、手段である経済の部分を支える人間の営みの重要性やそこに含まれる人間的な偉大さに気づいた後も変わらなかった。例えば、第二次大戦中、アメリカとの外交で激務をこなしている最中でも、芸術評議会（アーツ・カウンシル）の設立に尽力した。美を創造する芸術家を支援し、美を評価し享受できる観衆を育てることは、イギリスの国民が真の意味で豊かになるために必要だとケインズは考えたのである。

ケインズは、金銭的価値に振り回されない、真の価値を理解する人間たちが生きる未来について述べた。だが、彼は二つ警告する。

第一は、この素晴らしい人間性の変化は、今すぐではなく、一〇〇年後の話であること。つまり、あと一〇〇年は、経済成長のために低俗な資本主義的価値観──金銭的価値を至上のものとする価値観──で我慢してやっていかなければならない。

第二は、汗して働き、できるだけ稼ぐという価値観でわれわれは長らく生きてきたので、それを変えることができるかどうか、わからないということ。忙しく働く人にとって余暇は大きな喜びだが、あまり働く必要がなくなった人にとって余暇は退屈である。生みだされた自由時間を素晴らしいものにできるのか、手本となるよい生き方をする人を尊敬し、見習うことができるのか。心底素晴らしいと思える探究・創造・享受を見いだすことができるのか。大多数の人びとはそんなことはできず、稼いで生きるという目的がなくなればただ退屈なだけかもしれない。金儲けのために作られた、押しつけのありきたりな面白さに飛びついては飽きることをくりかえす。それが経済的には豊かな世界の悲しい現実なのかもしれない、と。

それでもケインズは、楽観的な調子を崩さない。現在の金持ちたちはその自由時間を真の喜びのために使うことができていないけれど、人びとはもう少し経験を積むことで、現在の金持ちたちとは別の生き方を見いだせるだろう、と。

ケインズとマルクス

さて、「必要」への配慮という観点から、ケインズが述べる新時代の価値観を見直してみよう。先の引用のなかで「高潔に、心豊かに生き、まさにその生きている一時間から、一日から、喜びの果実がえられるような、そんな生き方を教えてくれる人」「物事に［有用だからとか、稼げるからとか、他者より優れているからとかいった雑念なく］直接の喜びを見いだすことができる人を、汗して働くこともなく、紡ぐこともない、［ただ存在するだけで美しい］野の百合のような人」を尊敬するようになる、と述べたように、新時代の価値観では、市場で評価される生産性によって人間を測ることはない。これは、非生産貢献者も含めた理想社会を描いたマルクスと同じことを言っていると見てよいだろう。

『今こそ経済学を問い直す』第一章で見たように、マルクスの「愛の交換」には、生産者・消費者間の交換レベルと個の生き方を承認する社会的レベルがある。後者の社会的レベルでの「愛の交換」は、「あなたが（下らない何かにとらわれることなく）まさにあなた自身らしい生き方をし、他の人びとは（下らない何かにとらわれることなく）まさにその生き方ができているあなたを愛する」というものである。生産的価値ではなく、生き方そのものを愛することができる、生き方そのもので愛されることができる社会。言い換えるならば、生産的貢献ができない障害者であっても、素晴らしい生き方をしているならば、愛される社会。そのような生き方を支えるために物質的な富の再分配が必要であったとしても、厄介者への慈悲ではなく、愛するがゆえにそれを喜んで行う社会である。

＊

ケインズの経済学は、市場がそのままでは機能しないことを示した。それは、政府の介入が必要であることを意味すると同時に、市場が与える評価が正しくないこと、ゆえに正しい評価をする制度を構築しなければならないことをも意味した。従来の経済学では「従」の位置にあった「必要」が、ケインズ的な考え方の下では考慮されることとなった。この変化が、第二次大戦後の福祉国家体制につながる。

＊

4 「絶対的」必要は、衣食住にかかわる最低限として、物質的な量で決めることができる、とは言えないかもしれない。それゆえ、「絶対的必要」と「相対的必要」を簡単に線引きはできない、という議論はもちろんあり得る。例えば、スマートフォンを持つことは「絶対的」必要にあたるのか、命を守るための高度医療を受けることは「絶対的」必要なのか、等々。「絶対的」と言われている必要でも、それは社会慣習の影響を受けて変化すると考えた方がよいだろう。スマートフォンは社会に参加して生活するうえで必須の財であると人びとが認識するか、どこまでの高度医療を万人のものと考えるか、一つ一つに慎重な議論を必要とする。大事なことは、「絶対的必要」の内容が変わり時代を通じて水準が上がってくることを認めたからと言って、何をどれだけ万人に保障するべきかという議論が不要になるわけでもなく、また経済成長時代の価値観から抜けだすことは永遠に不可能だという結論に必然的になるわけでもない、ということだ。

5 引用中にある「汗して働くこともなく、紡ぐこともない、野の百合」という表現は、聖書による（「マタイによる福音書」第六章25-34）。その意味するところは以下の通りである。 野の百合は、必死になって生産などしていないが、ただ存在するだけで美しい。ならば人間にも神に与えられた美しさがあるはずである。「何を食べようか」「何を飲もうか」「何を着ようか」と言って、思い悩むな。表面の美しさを求めるな。食べ物、飲み物、着る物が必要なことは、神もご存知であり、それは美しく生きていれば自ずと与えられる。 ケインズは神の配慮を信頼する信仰心から「野の百合」を引用しているのではないが、表面的ではない美しさを説いている部分なので、彼の言いたいことに適している。

