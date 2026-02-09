赤道東太平洋の海面水温が、日本の気候に影響を与えている？…現代に頻出する異常気象の正体、「テレコネクション」とは

今日の異常気象は、近い将来の気候が暴れ出す予兆ではないか--

過去の膨大なデータや研究成果からそのような仮説を経て、大規模で広範な調査を始めた学者のグループがある。プロジェクトに集まった7名の研究リーダー各自の武器とターゲットに迫る。

本記事では、〈マヤ文明の都市が消えたのは干魃か、戦争か、それとも…科学の力で「歴史の解像度」を上げると何が見えるのか？〉に引き続き、異常気象の正体「テレコネクション」の仕組みなどについて詳しくみていく。（文/緑慎也・協力/福井県年縞博物館）

※本記事は『Tropic』から抜粋・編集したものです。

過去の気候を突き止め、未来の気候へ備える

水月湖やペテ湖の年縞には、過去の気候をかつてない精度で明らかにする宝のような情報が詰まっている。しかし、それはあくまで地球規模から見ればそれぞれ1点の記録に過ぎない。局地的なデータを全球的な気候変動のパズルにどう組みこんでいくのか？

気候変動のプロフェッショナルである植田宏昭（筑波大学生命環境系 気候学・気象学分野教授）が率いる気候モデル班は、この課題と正面から向き合う。その鍵となるのが、数千キロも離れた2ヵ所の天候が互いに連動する現象「テレコネクション（遠隔結合）」だ。

たとえば赤道東太平洋の海面水温が上昇すると、本州では暖冬になる一方で、オホーツク海沿岸における流氷は増加したり、翌年の梅雨期の降水量が増加したりする。そんな一見、無関係に思える現象をつなぐと、気候システムの巨大な構図が姿を現す。このテレコネクションこそ、現代に頻出する異常気象の正体だと植田らは考えている。

気候モデル班が主導する「Past 2K実験」ではスーパーコンピュータを駆使し、過去2000年分の気候を再現しようとする。さらに、その結果を水月湖、ペテ湖で得られた古気候のデータと照らし合わせ、それぞれの地域で見られた気温や降水量の激しい変動が局地的現象だったのか、それとも地球規模で同期した「暴れる気候」の結果だったのかを検証する。

温暖化の進行により今後、乾く地域はさらに乾き、湿る地域はさらに湿る、つまり乾湿のコントラストが強まると予測されるが、植田らの研究はそのシミュレーションの精度をさらに向上させるはずだ。歴史の陰に潜んでいた「暴れる気候」の実像が浮かび上がれば、未来を照らす羅針盤にもなる。

正確な気候のデータから未来の生存戦略を描きたい

頻発する豪雨に、押し寄せる洪水。従来の温暖化対策が想定していなかった「暴れる気候」が現実のものとなった場合、我々はどう対処すればよいのか。この重い課題に真正面から挑むのが、吉田丈人（東京大学大学院農学生命科学研究科教授）がリーダーを務める影響と適応班だ。同チームは過去の一時期に生じたとされる「暴れる気候」に対して自然がどのように反応してきたかを徹底的に洗い出し、人類だけでなく生物にとっての未来の生存戦略を描こうとしている。

手がかりの一つは水月湖の年縞に眠る花粉の化石だ。中川が膨大な花粉から昔の気候はどう変化してきたかなど、いわゆる古気候を復元しようとしているのに対し、吉田らが注目するのは「森の歴史」である。いつの時代にどの植物が衰え、どの植物がしぶとく生きのびたのか。その関係は協力か、競争か。関係をひもとけば、将来の植生、つまり森の姿がどう変わっていくかを予測できるかもしれない。木材あるいは洪水の緩和に役立つ植物の増減が分かれば、資源利用など自然の恵みを検討する基盤にもなる。

さらに彼らは、水害リスクの地図化・可視化にも挑む。洪水や土砂災害がどこで頻発し、どこに人は住むべきでないのか。人口減少が進む日本だからこそ、土地利用を大胆に組み替えるチャンスがある。求められるのは自然を敵ではなく味方に変える新しい防災の知恵だ。

「暴れる気候」は止められないかもしれない。だが、しなやかに受けとめる道は残されている。

【こちらも読む】過去の地球では「異常気象」こそが「通常」だった…福井県にある「奇跡的な湖」から「暴れる気候」の正体を探り、危機に備える「壮大な計画」

