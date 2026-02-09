インフルで救急搬送、請求は24万円...仮放免の少女に課された”5割増し”の現実

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

インフルエンザ治療で“24万円”請求

そんなロザリン一家を突然、ピンチが襲った。

2024年2月中旬、ロザリンは急に身体がだるくなり熱っぽくなってきた。保険証のない一家では、こんな時でも病院には行けない。診療費も薬代も10割の自己負担になってしまうためだ。買っておいた薬を飲んで治すのだ。薬も日本のドラッグストアで買うと高いため、トルコから来る人から買って置いておく。今回もロザリンはトルコの薬を飲んでがまんしていた。いつもなら数日、苦しさに耐えていると、なんとかしのげた。

ところが、今回は3日ほどたっても熱は治まらず、2月25日になると体温は39度近くに上昇した。それでも薬を飲んで耐えていると、ロザリンは痙攣を起こした。

口が歪み、手足が曲がる。意識もなくなった。両親は驚き、救急車を呼んだ。運び込まれたのは川口市が直接運営する川口市立医療センターだった。入院し、特効薬のタミフルの投与を受けると翌日には熱が下がった。

お昼ごろには退院できるようになったが、会計の窓口で、両親は驚いた。「請求額」として記されていたのは「24万1,640円」だった。健康保険に入れないため、10割負担になるといってもこれは高すぎではないか。両親が事務員に説明を求めると、この病院では保険がない人には全額自己負担の1.5倍を払ってもらうルールになっているのだという。全額負担だと16万円、保険に入っていれば自己負担は3割で約5万円で済んだはずだった。

父親のムスタファは頭を抱えた。貧しい一家にはとても払える金額でない。病院に頼んで12回の分割払いにしてもらい、とりあえず1回分の2万円だけを払って、家に帰ってきた。

ボランティアとして一家を長く支援してきた松澤秀延は、一家のために診療費を引き下げることができないか、川口市立医療センターに交渉に赴いた。ただでさえ貧しいロザリン一家だけにこのままでは生活をさらに切り詰めなければならなくなるのだ。ロザリンや兄の進学もさらに難しくなる。

「保険がないので全額自己負担になるのはやむをえないにしても、なぜ5割増しを請求する必要があるのですか」。松澤は言った。しかし、医療センターの医事課の担当者は「うちはそういうルールになっているからです」の一点張り。交渉に一切応じようとしなかった。

厚生労働省によると無保険者への医療は「自由診療」となるため、病院が自由に医療費を設定できる。医療センターは1972年以来「無保険者は5割増し」というルールにしてきたのだ。ただ、なぜそういう金額にしたのかを聞いても「50年以上前に決めたことなので分からない」（医療センター医事課）というばかりだった。わたしも川口市と医療センターに情報開示を請求したが、算定までにどんな議論があったかの資料は何も開示されなかった。

動かない政治家たち

健康保険に入れない外国人の訪問診療や医療相談を長年続ける医師の山村淳平は、ロザリンへの高額医療費の問題には外国人をめぐる医療の深刻な現状が映し出されていると考えた。「それほど高額な医療費を払わされるなら、救急車を呼ぶのをためらう無保険の外国人も出てくるだろうし、その結果、命の危機に陥るケースも出てくるだろう」。山村と松澤は川口市の野党の市議会議員や埼玉県の県議会議員らに、医療センターの割り増し問題を議会で取り上げるよう頼んで回った。しかし、議員らは「自民党が圧倒的に強いので、質問しても無理です」と質問すらしようとしなかった。

わたしは所属する新聞の朝刊にロザリンの高額請求の問題を書き、川口市長の奥ノ木信夫の2024年5月の記者会見でも、記者らからこの問題について質問が出た。しかし、奥ノ木は「自分は詳しくない」として「医療センターから後で説明させる」と答えるにとどまった。

自民党出身ながら市内の在留資格がないクルド人について常々「健康保険未加入で適切な医療を受けられない」などと指摘し、国の対応を求めている奥ノ木。しかし、肝心の地元で、問題を放置する姿勢を示したことに、地元の外国人支援団体の人は失望の声を漏らした。「結局、自民党議員が多数の議会が怖いのだろうね」

なぜ、外国人など無保険の人たちが、それほど大幅な上乗せ金額を支払わなければならないのか。だれも分からないままに、高額な医療費の請求が続いている。

色を失った未来

2024年4月。ロザリンは川口市内の定時制高校に進学した。

授業料は支援団体から出してもらっている。高校に入ってから「勉強が楽しくなった」と笑顔で話してくれた。30人学級だった中学と異なり、クラスは15人ほど。このうち5人はフィリピン人、クルド人、中国人など外国人だ。こぢんまりしたクラスだが、日本語がまだ完全ではないロザリンに合っていたのかもしれない。英語、数学、音楽は「5」で最上の成績だ。特に数学が大好きで「数学の先生になりたい」というほどだ。

ただ、貧しいのは相変わらずだ。スマホは家の外では電波は通じない。パソコンは支援団体に寄付してもらったのを兄と共有して使っている。

入管庁は2024年6月の改正入管難民法の施行に合わせ、日本で就学している児童・生徒らを対象に人道上の救済措置として特例で在留資格を与える方針を示した。ロザリンの家族も、一番下の妹は日本生まれで小学校に通っているため、家族全体が対象になるはずなのに、25年に入っても連絡は一向に来なかった。その後、6月にやっとロザリンやジワンには在留特別許可が出たが、父ムスタファだけには出ず、いつ強制送還されるか不安な毎日が続いている。大黒柱の父がいなくなれば、家族が日本で暮らしていくのは難しいのだ。

24年夏、「仮放免の子どもたちによる絵画作文展」がこの年も開かれ、ロザリンは一枚の絵を出品した。入管の職員に、いろいろ厳しく言われて困った顔の外国人がいる。その光景を遠巻きにして見ているたくさんの日本人がいる。

日本人は2つのグループに分けられ、それぞれに説明が書き込まれていた。ニコニコ笑っている日本人は「自分たちのそばに（困っている外国人が）いるのに気にしない人」。おびえた顔で見ているのは「たすけたいけど、こわいからなにもできない日本人」だ。ニコニコ笑っている日本人は政治家たちか。おびえた顔は市民たちか。もしかしたらわたしも入っているのかもしれない。

やっぱり鉛筆だけで描かれた灰色の世界。その理由も絵の中に書き込んでいた。「色はつけない。楽しくないから」

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）

