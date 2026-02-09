イオンモールから続々消滅「カメラのキタムラ」に創業以来２度目の《大量閉店》が起きていた

カメラの販売・買取数で日本一の規模を誇るカメラ専門店チェーン「カメラのキタムラ」に、ある異変が起きている。全国に561店舗（※公式サイトより。2025年7月末時点）を構える同チェーンだが、今年に入って《大量閉店》に見舞われているのだ。

編集部の調べによれば、1月だけで、東京都内の「十条銀座店」「町田・鶴川店」「町田・旭町店」を筆頭に、山形「天童店」、群馬「館林店」、埼玉「秩父店」「草加マルイ店」、長野「長野・高田店」、新潟「三条・ピア店」、兵庫「神戸プレンティ店」など、地域問わず、20店舗近い店舗がすでに閉店済みだ。

また、今回の閉店した店舗群には奇妙な特徴も見られた。それが、なぜか「イオンモール」などショッピングモール内の店舗がことごとく閉店に追い込まれているという点。千葉「イオンモール成田店」や新潟「イオンモール新潟亀田インター店」、埼玉「イオンモール浦和美園店」、北海道「イオンモール苫小牧店」などがそうだ。

いったい、創業90年以上を数える「カメラのキタムラ」に何が起こっているのか――。

カメラ「専門店」として愛されてきたが…

「カメラのキタムラ」の閉店情報は2月に入っても続いている。やはりショッピングモール内の店舗が中心のようで、愛知「イオン東浦店」ほか埼玉「ピオニウォーク東松山店」、新潟「長岡リバーサイド千秋店」などが同月閉店と判明している。

実は「カメラのキタムラ」にとって、今回のような大量閉店は初めてではない。正しくは1934年の創業以来“2度目”となる。まずは、1度目の大量閉店から現在までの過程を紐解いていく。

同チェーンは高知県高知市で創業した写真展「キタムラ写真機店」をルーツにもつ。その後、法人化を経て1970年4月、社名を「株式会社キタムラ」とし、カメラ・写真に関する事業を幅広く展開。2004年にJASDAQ上場、翌年には東証2部上場を果たしている。

長年にわたって業界でその地位を確固たるものとした理由は、ぶれることなく「カメラ・写真に特化し続けた」という点だろう。たとえば同じくカメラ専門店をルーツとする「ビックカメラ」や「ヨドバシカメラ」といった競合チェーンは、いずれも総合家電量販店に姿を変え、カメラはあくまで数ある商品ラインナップのひとつ、という位置づけだ。

しかし、「カメラのキタムラ」はあくまで“専門店”というポジションにこだわった。カメラや関連商品の販売・買取、フィルムの現像や焼き付け、フォトプリント事業などに特化。他を圧倒する豊富な品揃え、専門知識を身につけた店員を武器に、コアなカメラファンはもちろん、これから趣味としてカメラを始めるユーザーたちにも選ばれる店となったわけだ。

また専門店だからこそ「クオリティが担保されている」という理由で、系列のフォトスタジオ「スタジオマリオ」も評判となる。こちらは子どもの七五三やお宮参り、入園入学など記念写真の撮影に重宝され、ファミリー層から高い支持を受けてきた。

業界の斜陽化で起きた「第一次大量閉店」

かくして、広大な店舗網も相まって、地域に根付く“まちの写真屋さん”として、「カメラのキタムラ」は成長を遂げていった。ところが2010年代半ばを境に、同チェーンの雲行きは少しづつ怪しくなってくる。

原因は誰もがよく知る通り、カメラ・写真関連用品業界の斜陽化だ。

高性能カメラが搭載されたiPhoneなどスマートフォンの普及を背景に、これまで「カメラのキタムラ」にとって主力だったカメラ販売が低迷。さらに写真をプリントするのではなく、SNSで共有する形が消費者の間で浸透し、フォトプリント事業も収益悪化の一途を辿っていく。

また、このタイミングで発生した2016年の熊本地震も影響を与えた。当時、熊本には、ソニーに代表される各メーカーのカメラセンサー工場が集積しており、被災によってカメラの生産が一時ストップしてしまったのだ。当然、メーカーも減産に踏み切り、「カメラのキタムラ」も大打撃を受ける形となってしまう。

その結果、運営元の株式会社キタムラは2017年、上場以来初の最終赤字を計上。さらに「負の遺産を将来に引き継がないようにしたい」として、グループ全店舗の約1割、実に129店舗（うち「カメラのキタムラ」81店、「スタジオマリオ」48店）の閉店を決定。これが、いわゆる1度目の「大量閉店」というわけだ。

ちなみに2017年1月の、「カメラのキタムラ」の閉店状況だけ抽出すると、今回の大量閉店と比べて“奇妙な一致”の存在することが判明した。

上場廃止からV字回復したのに…なぜ？

2017年1月に閉店した「カメラのキタムラ」は21店舗。店舗整理の規模感で言えば、今回と同じだ。しかも、そのうち約3分の1がイオングループ内の店舗だったという（2017年1月28日付『東洋経済オンライン』調べ）。まさに状況は驚くほど一致する。

ともすれば、創業以来2度目の大量閉店は、前回同様、業界の斜陽化に伴う業績悪化がそもそもの原因なのだろうか――。実は、そうとは言い切れない。

2017年、上場以来初の最終赤字を計上した株式会社キタムラに話を戻そう。業績不振に陥った同社は2018年6月に上場廃止。「TSUTAYA」の運営企業で知られる「カルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）」の子会社となって、復活を目指す道を選んだ。

この選択は、結論から言えば成功を収めることとなる。

店舗の大量閉店と人員の再配置を即断即決したことなどが功を奏し、売上高こそ頭打ち気味ながら、営業利益・純利益などが順調に増加。2019年にホールディングス体制となって以降も負債を減らしていき、上場廃止からわずか5年、2023年に「株式会社キタムラ・ホールディングス」がプライム市場への上場が承認される（上場自体は見送り）までに“V字回復”を遂げているのである。

業績自体はそこまで問題ない――ならば大量閉店の背景には何があるのか。なぜ「イオンモール」などショッピングモールの店舗ばかり閉店に追い込まれているのか。その真相を探るべく、同社に見解を求めたところ、“納得の答え”が返ってきた。

つづく【後編記事】『日本一のカメラ専門店「キタムラまさかの閉店ラッシュ」納得の理由…消える店舗の共通点とは』で詳報する。

【つづきを読む】日本一のカメラ専門店「キタムラまさかの閉店ラッシュ」納得の理由…消える店舗の共通点とは