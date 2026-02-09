嫡男はなく、弟も頼りない…八方塞がりになったコンラート１世が死の床で「宿敵ハインリヒ1世」を後継指名したワケ

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『「強い指導力」を期待されるもなすすべ無く…内憂外患で自滅する国王の裏で “ドイツを作った男”の父ハインリヒが勢力を伸ばせた背景』より続く。

八方塞がりになったコンラートは918年、起死回生を期して第2次バイエルン征伐を敢行した。しかしその戦いで彼は負傷し、あえなく撤退を余儀なくされた。傷は思いのほか深く、彼は病床に就いた。そして死期を悟った。

コンラートは嫡男に恵まれなかった。弟のフランケン大公エーベルハルトもまた嫡男を得ないでいる。それに弟はいままでの一連の戦いでそのふがいなさを満天下に知らしめている。そこで病床のコンラートは思い切った決断を下した。

自分の亡き後の東フランク王国の王位を、いつの間にか東フランクのなかで押しも押されもせぬ大立者となっていたザクセン大公ハインリヒに譲る、というのである。

918年12月23日、コンラート1世はハインリヒを後任に指名して逝った。

錯綜する説

このコンラートの遺言は弟エーベルハルトだけに伝えられたという説と、病床に集まった主だった親族にという説、中には弟のフランケン大公エーベルハルトの他にシュヴァーベン大公ブルヒャルト、バイエルン大公アルヌルフ悪公、ロートリンゲン大公ギーゼルベルト、要するにハインリヒを除くすべての大公がコンラートの死の床に呼びつけられたという説と史書によって異同がある。

最後の説を唱えたのはクレモナ司教リウトプランドで、彼は後にオットー大帝の命により大帝の跡取りであるオットー2世の嫁取りの交渉にビザンツ帝国の宮廷に出向いた人物で、オットー朝の中枢に深くかかわっていた。しかもこの折の体験記『コンスタンティノープル使節記』（大月康弘訳）をはじめとするいくつかの著作は、あまりにも彼の個人的感情が強すぎて客観性に欠けるというのが大方の見方だ。事実、彼の報告ではコンラート1世の死の床にロートリンゲン大公ギーゼルベルトも呼ばれたとあるが、この時、ロートリンゲンは西フランク王国に編入されていたので、これはまずありえない。ハインリヒの王位継承の正当性を主張するあまり筆が滑ったとしか言いようがないところだ。

