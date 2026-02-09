【高次脳機能障害のリハビリ】感情のコントロールが難しいときのチェックリスト、対処方法とは

もの覚えが悪い、怒りっぽい、集中しにくい……。脳梗塞や脳出血などの疾患や、大きな事故に遭ったことで生じた脳の損傷後などにみられる認知面での後遺症「高次脳機能障害」。生活のなかでできるリハビリ法を徹底解説した『高次脳機能障害のリハビリテーション 脳損傷後の後遺症に向き合う』より、一部を抜粋して紹介します。

衝動的な行動を防ぐには周囲の助けが必要

前頭葉にダメージを受けると、感情をコントロールしにくくなることがあります。怒りのコントロールが難しくなると、理性的な行動がとりにくく、結果的に人間関係のトラブルにつながるおそれもあります。

わきあがる感情のまま、衝動的に行動しやすいのは脳のダメージによる症状です。「がまんして」と伝えるだけではどうにもなりません。それを理解したうえで、周囲が冷静に行動することで本人も落ち着きやすくなります。トラブルを防ぎ、リハビリテーションを進めるうえで大切な取り組みとなるのです。

■周囲をとまどわせる症状

病気やケガのあとにみられる感情表現の変化は、高次脳機能障害の症状のひとつです。本人に悪気はないことが、家族や周囲の人にはなかなかわかりません。

【脱抑制（だつよくせい）】

感情や行動をコントロールしにくい状態を「脱抑制」といいます。高次脳機能障害の症状のひとつです。怒りの感情だけでなく、あらゆる感情が衝動的に出やすくなります。

〇よくある特徴をチェック

□じっとしていられない

□あとさき考えずに行動する

□感情が顔や態度に出やすい

□なにごとにも過剰反応する

□場違いな発言をする

□自分で冷静になることができない

■感情のままの行動は減らせる

感情のコントロールが難しくなっている場合でも、周囲の対応しだいでトラブルに発展するのを避けることはできます。

たいていの場合、怒りには理由があります。医療機関では、スタッフどうしで相談し、患者さんの怒りのスイッチがなにか探すことがあります。

家庭に戻ってからも同じような対応が有効です。家族それぞれで気づいたことを話してみると「これかも？」と気づきやすくなります。スイッチを押さないようにすれば、怒りの行動は減っていきます。

きっかけがあれば意欲は出る、動き出せる

なにもせず一日中ぼーっとしている本人の姿を目にすると、重症かもしれない、うつ病かもしれないなどと、家族は心配になるでしょう。実際、医師に「うつ状態」と言われることもあります。ただし、これは脳損傷後のうつで、いわゆるうつ病とは違います。きっかけづくりのリハビリで、状態が改善する可能性があります。

本人は、なにもしたくないわけではありません。したいことはあります。動き出せないのは脳機能に問題があるからだと理解して、積極的にきっかけをつくっていきましょう。

■重症のようにもみえる症状

元気がなく重症のようにみえても、家族や周囲の人が促すことで活動量は増えていく可能性があります。

【意欲・発動性の低下】

頭のケガで前頭葉を損傷した人、くも膜下出血で脳全体にダメージを受けた人に多くみられる症状です。意欲を失ったわけではなく、意欲があっても動き出せないのです。

〇よくある特徴をチェック

□表情がかたい

□なにごとも自分から始められない

□話を広げられない

□他人に興味がない

□朝、自分から起き上がれない

□座ったまま動かない

■声をかければ変化が生まれる

本人が自発的に動こうとしなくても、周囲の人が動き出しをフォローすれば活動できます。取り組みやすい環境を整えていけば、自分で活動できるようになります。

■脳損傷後のうつとうつ病との関係

脳損傷後のうつ状態とは別に、後遺症のストレスによって、精神疾患としてのうつ病を発病する人もいます。

脳損傷後のうつ状態の場合、きっかけを与えられれば行動を始められます。誘われても気力が出ないのが、通常のうつ病です。

うつ病を併発した場合、きっかけづくりだけでは対処しきれません。状態を改善させるには、精神科や心療内科を受診して、薬物療法や認知行動療法などの専門治療を受ける必要があります。

【続きはこちら】高次脳機能障害のリハビリ。「失語症」「記憶力の低下」よくある特徴チェックリストで対応を見極めよう