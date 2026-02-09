【ウー・ウェン小麦粉学校】シンプルなのに奥深い。北京発の小麦粉料理を動画で徹底マスターするオンライン講座

中国家庭料理をシンプルでモダンに、そして誰もが作りやすいレシピで教えてくれる料理家のウー・ウェンさん。「小麦粉料理の技術と楽しさをぜひ皆さんにお伝えしたい」と、初めての動画コンテンツ「ウー・ウェン小麦粉学校」を作りました。これまで100冊近い中国家庭料理のレシピ本を発表し、主宰するクッキングサロンはなかなか空席が出ず、常に満席の人気ぶり。「これは一生モノです」と先生自身も語る技術を、お手元でご覧になってください。

全３回でお送りする本企画、第１回は「小麦粉料理」の魅力についてお届けします。

小麦粉料理の第一人者「ウー・ウェン」が動画で伝える技術！

今まで様々なレシピ本を刊行してきたウー・ウェンさんですが、その象徴といえば小麦粉料理。日本の家庭に小麦粉料理という新しいジャンルを広めた第一人者です。今回、初の動画コンテンツを作るにあたって「小麦粉料理」を選んだ背景には生まれ故郷である北京との密接なつながりがあったそう。

「北京は首都になって800年近くの歴史がありますが、様々な地域の料理が集約してるところなので家庭料理も多様です。北京の人が作る家庭料理もあれば、北京で自分のふるさとの味を表現する地方の人たちもいる。四川には四川の、雲南には雲南の故郷の味がありますが、それらを集約し、より洗練させていったのは首都という地域の特性であり北京の魅力の一つかもしれません。そういった中国の食文化の奥深さも一緒に伝えていくことができたら嬉しいですね。

そして北京は小麦粉料理を一番美味しく作れる地域だと私は思っています（笑）。私にとって小麦粉料理は強みというより、ネイティブ。日本における米どころ新潟のようなものでしょうか。私がこれまでずっと小麦粉料理を大切にしてきたのは、皆さんにネイティブの文化を伝えたい、という思いがあったからだと思います」

今の時代、美味しい料理を食べようと思えばどこでもいくらでも食べられるし、お金に糸目をつけなければその選択肢は計り知れません。けれど、そんな贅を極めた人たちほど、一つの真髄にたどり着くのではないかとウー・ウェンさんは言います。

シンプルな料理は食べ飽きない！結局、そこに辿り着くのです

「それがシンプルです。シンプルだからこそ、食べ飽きない。誤魔化しが効かず、考えれば考えるほどその深さに魅了されるのです。日本において、それは白いご飯だと思います。この国は本当に白米が美味しいですし、白いご飯に飽きる人はいませんよね。それは私にとっての小麦粉料理と同じなのです」

そのシンプルさこそ、ウー・ウェンさんが昔から変わらず常に大切にしていることです。小麦粉料理における真髄と技術の両輪。それこそ、今回の動画コンテンツを通して何よりも伝えたい大切なメッセージだそう。

小麦粉料理は見ているとすごく簡単そうですが、実際に作ってみるとまったくの別世界。慣れてしまえば難しいことはありませんが、そのためにはとにかく手を動かして技術を習得する必要があります。これまでウー・ウェンさんが動画コンテンツに踏み出さなかったのには、「見ているだけの動画では技術は身につかない」という懸念があったからだとも言います。

けれど今回の「ウー・ウェン小麦粉学校」はただのレシピ動画とは一線を画す仕上がりです。動画という利点を活かし、手元や生地の寄りなど様々な角度から調理工程を捉え、スローモーションも多用。レシピ本だけでは表現しきれない細かなニュアンスを的確に捉え、料理教室にも通じる臨場感で小麦粉料理の魅力を伝えてくれます。さらに、分かりやすいポイント解説や一つ一つの工程に込められた意味、中国の食文化、季節に応じた食材のアレンジなど、調理をしながら語られるウー・ウェンさんの軽妙なおしゃべりにも引き込まれます。

動画だから何度でも繰り返しチェックできる

動画は何度でも再生できるので、気になるポイントに戻ったり繰り返しチェックしながら自宅で小麦粉料理に没頭することができます。調理はほぼリアルタイムで構成されているので、例えば水餃子のセッションなら、動画を見ながらおよそ40分ほどで皮から作る本場の味を、楽しみながら再現できてしまうというわけです。

「実際に撮影してみると、クッキングサロンでやっていることと基本は変わりませんし、普段のクッキングサロンそのものを体験していただけると思います。撮影中は、なんだか丸裸にされたみたいで少し恥ずかしかったですけどね」とウー・ウェンさん。

技術は生きる力

水餃子にしても肉まんにしても、小麦粉料理には「包む」という唯一無二の調理方法があります。

「包むというのは、中に空間を作るという考え方なんです。バッグに例えるなら、モノを収容するという点においては高価なブランドバッグより巾着の方がより合理的に空間を生かして無駄なくモノを収めることができます。水餃子や肉まんは、まさに巾着の原理です。生地が柔らかいので、具材に生地を合わせるのではなく、生地が具材に合わせて自在に変化して包み込んでくれる。角がないので空間に無駄がないのです。そうすることで生地の中の蒸気によって具材に火が入り、旨みも凝縮されます。空間を合理的に使うことで美味しくもなる、実に理にかなった素晴らしい調理方法ですよね」

ゼロから形を作り出す面白さが「小麦粉料理」の魅力

加えて、小麦粉料理にはゼロから形を作り出す面白さもあります。形がないからこそ、その可能性は無限。そのうえ、小麦粉は世界中どこでも手に入りやすいという利便性もあります。

「お米の場合、日本でも一時期に買えないことがありましたが、海外で質のよいものとなるとさらにハードルは上がります。でも小麦粉なら、季節を問わず大抵どこの国でも手に入ります。海外に暮らしている方々がよく私のレシピ本を愛用してくれていると聞きますが、外国の方が小麦粉料理の日常性が高いからかもしれません。小麦粉料理は万国共通なんですよね。つまり小麦粉料理の技術を習得できれば、ある意味世界中どこでも暮らしていけます。

それはまさに生きる力であり、人生をより豊かに、楽しくしてくれるものだと思います。技術は宝ですし、一生ものになると思います。この動画が中国の食文化の奥深さを知る一助となり、皆さんの食卓、ひいては人生を豊かに彩るお役に立てれば嬉しいですね」

最後に、今回の５つの動画の特徴を一言ずつ伺いました。

「まず『餃子』。中国で餃子といえば水餃子です。これはもう完全食。中国家庭料理にはなくてはならないものです。今回、小麦粉料理を作る上での基本として選びました」

「次に、『肉まん』。中国では、肉まんは外で買うものではなく、家庭で作るもの。一見、難しそうに見えますが、コツを掴めば簡単に作れます。ぜひ挑戦して頂きたいと思っています」

「あと、こちらも中国では一般的な家庭料理ですが『餅（ビン）』。日本の餅とは違い、小麦粉の生地で作ります。特にうちの息子の大好物でもある『肉餅（ロービン）』は、一度食べた方から必ずもう一度食べたいと言われるほど人気」

「ちょっと珍しいものとして『空心餅（コンシンビン）』。初めて見る方が必ず驚く小麦粉料理です。中を空洞にして、そこにお肉を詰めて頂くのですが、どうしてこのような形になるのか不思議ですよね？ そこには長年の知恵が詰まっています。それをきちんと説明しておりますので、動画を見れば皆さんも作れるようになります」

「最後に『春餅（チュンビン）』。北京といえば、北京ダックですよね。一緒に出されるものが春餅です。今回は家庭でも作りやすいように鶏肉を使っていますが、他にもいろんなものを巻いて頂きます。おもてなし料理にもぴったりな華やかさがありますね」

