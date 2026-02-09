ビールのつまみで味も栄養も◎のみそ汁の具に。飛田和緒さんが毎日やっている「一日一汁」のすすめ

飛田和緒さんの「一日一汁」スタイル

健康的な生活を送るうえで、「筋肉を守る」「骨を強くする」「免疫力・回復力を保つ」たんぱく質は欠かせません。運動選手や体を鍛える若者たちが鶏胸肉やプロテインドリンクを摂っているのはわかっていますが、問題は「たくさんは食べられない」世代は、どう摂るかということ。

料理家の飛田和緒さんは、日々、意識的にたんぱく質を摂っている、といいます。スープやみそ汁にたんぱく質を合わせた「一日一汁」をやっているそう。これは、毎日作るみそ汁かスープの具をたんぱく質多めの具材にしたり、定番みそ汁でも仕上げにちょこっと手を加えて、摂取量をあげるというスタイルです。

飛田さんがムリなく続けてきた、たんぱく質がたっぷり摂れるレシピをまとめた『このひと皿でたんぱく質も野菜もとれる からだ思いの快福スープ』（飛田和緒著/ナツメ社）の中から、みそ汁を2種類をご紹介します。

塩ゆでした「つまみ」の残りを使っても◎

そら豆みそ汁［材料（2人分）］

そら豆…（さやから出して）50 g

だし… 400ml

みそ… 大さじ1〜2

［作り方］

そら豆は、薄皮に切り目を入れる。薄皮のまま、または薄皮をむいて鍋に入れ、だしを加えて火にかける。蓋をして火が通るまで5 分ほど煮る。みそを溶き入れる。

枝豆みそ汁［材料（2人分）］

枝豆… 60 g

だし… 400ml

みそ… 大さじ1〜2

［作り方］

枝豆はさやの両端を切り落として鍋に入れ、だしを加えて火にかける。蓋をして枝豆が柔らかくなるまで5 分ほど煮る。みそを溶き入れる。

さやごと煮て、食べるときに口の中でさやをしごき、豆と含んだ汁を一緒に食べます。汁を吸った皮から出るうまみまでおいしい。

