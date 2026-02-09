茨城県つくば市の筑波大学に在籍する秋篠宮家の長男、悠仁さま。大学近辺にある広さ30平方メートル前後の"庶民的マンション"で一人暮らしを送っているという。

一方で、1月は皇族としても積極的に新年行事に参加。成年式を迎えてからは公務への期待が高まっているだけに、今後は「全出席」の意向ではないかと報じられている。そんな中、ネット上では「公務で都内との往復が増えれば警備費はどうなるのか」といった疑問の声も聞こえてくる。

皇族の警備は、警察庁直属の附属機関である「皇宮警察」が専門に担当。令和5年、令和6年の皇宮警察予算額は約87億円と公開されているが、皇室や日本史に関する著書の多い歴史エッセイストの堀江宏樹氏によれば、この額がすべて"警備"のための予算と捉えるのは実態とズレがあるという。

「皇宮警察は、皇居や赤坂御用地、京都御所などの広大な拠点を24時間体制で守る独立した組織です。この予算には、約900名の皇宮護衛官の人件費に加え、各所に配備された消防車（警防車）の維持費や、儀式を支える馬の管理費など、皇室の伝統と施設を維持するための『インフラ経費』のすべてが含まれているのです。

皇族の身辺を護衛する『側衛』は、この予算内で雇用されている国家公務員になります。なお、具体的に皇族方一人あたりいくら警備費がかかったということは、数字の大小で警備の手厚さが伝わりテロを誘発しかねないため、表には出されていません」

もっとも、皇族の警備は皇宮警察だけで完結しているわけではない。地方への移動や滞在時の警備、交通整理や周辺警戒などは、管轄する都道府県警察が担当する体制が取られている。悠仁さまについても、日常の警備は皇宮警察と茨城県警が役割を分担しながら行っているとされる。

和歌、書道、華道、茶道も…側衛に求められる"教養"

皇族の方々をもっとも近くで護衛する皇宮護衛官は、ほかの皇宮警察と区別して「側衛」と呼ばれる。側衛は皇室の方々が出かける全ての場所で護衛に当たり、プライベートにも寄り添うが、「いわゆるSPとは異なり、威圧感を与えず、国民との間に壁を作らない『ソフト警備』を徹底しています。無線のマイクを掌に隠すなど、気配を消して寄り添うプロフェッショナルです」（同前）

側衛は護衛するだけでなく、皇族方の日常に深く寄り添うため、文化的な教養も求められる。

「皇宮警察の試験に合格すると、皇居内にある全寮制の皇宮警察学校で、大卒は6か月、高卒は10か月の教養訓練を受けるそうです。授業では逮捕術や拳銃の扱い方に加えて、柔道、剣道、ジョギング、水泳などのほか、和歌、書道、華道、茶道、英会話などの一般教養がみっちりと叩き込まれます。

皇族方は公務の一環で文化的な催しによくお出ましになるので、その時、側衛といえども内容を理解できていないとご公務に影響を及ぼしかねません。そうした事態を避けるためなのでしょう」（同前）

佳子さまのダンスのお相手を務め、彬子さまに代わって高校野球を観戦

学習院大学在籍時、佳子さまがダンスサークルの体験入部で、側衛と共に踊っていたことが報じられた。佳子さまのご趣味も共有したうえで、生活に寄り添っているのがわかる。

「彬子さまは高校野球のファンであると公言していますが、2024年夏の甲子園では、中継を見られない試合があったため、側衛に『代わりに見ておいてね』と頼んだとか。試合後は、側衛の表情から勝利を感じとって興奮を共有したそうです。彬子さまは著書の中でも『私は側衛が他人だという感覚があまりない』『物心ついたときから、一緒にいるのは当たり前だった』と話し、強い信頼を寄せています」（同前）

皇族方にとっては日常を共にし、趣味も共有できる気のおけない存在である側衛。悠仁さまにとっても、学業と公務を両立する日常の中で、側衛はもっとも身近に支え続ける存在となっているはずだ。

堀江宏樹（ほりえ・ひろき）／1977年、大阪府生まれ。作家・歴史エッセイスト。早稲田大学第一文学部フランス文学科卒業。著書に『偉人の年収』（イースト・プレス）『本当は怖い江戸徳川史』（三笠書房）など。最新刊は『日本史 不適切にもほどがある話』（三笠書房）。原案監修をつとめるマンガ『エリザベート〜神の手を持つ王女〜』が無料公開中（KADOKAWA）。