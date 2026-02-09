´Ú¹ñ¥³¥é¥Ü¥É¥é¥Þ¤Ï¤Ê¤¼¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¡©¡ØDREAM STAGE¡Ù¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¸í»»¤ÎÇØ·Ê¤ÈNetflix´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤È¤Î³Êº¹
¡¡K-POP¤ä´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Æü´Ú¥³¥é¥Ü¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÄãÌÂ¤¹¤ëºîÉÊ¤âÂ¿¤¤¡£º£¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤È¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¼Ô¤ÎÌÚÂ¼Î´»Ö¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ®¶¸Åª¤Ê¥ª¥¿¥¯¤ò±é¤¸¤ë´¬¤È±»Ñ¤Î¿¹¹áÀ¡¡£Â¾¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë´äÀ¥ÍÎ»Ö¤ä´Ú¹ñ½÷Í¥¡¦¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤È¥Ñ¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ò¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±À©ºî¤·¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤¬¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤â¡¢¡ØEye Love You¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¢TBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¢TBS·Ï¡Ë¡¢¡ØËâÊª¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¢Netflix¡Ë¤Ê¤É¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤µ¤ó¤Èº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥á¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥é¥Ö¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤µ¤ó¤È¥Æ¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ê¤É¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Åß¤â¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¢¶âÍË22»þ¡Ë¤È¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¢·îÍË23»þ6Ê¬¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£Á°¼Ô¤ÏK-POP¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤ÇTBS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤¿3Ç¯±Û¤·¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡£¸å¼Ô¤ÏÀÖÁ¿±ÒÆó¤µ¤ó¤È¥«¥ó¡¦¤Ø¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ìÅì¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ÀµÅýÇÉ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤É¤Á¤é¤â¶É¤ò¤¢¤²¤¿ÎÏºî¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»ëÄ°Î¨¡¢Æ°²èÇÛ¿®¿ô¡¢TVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤Ê¤É¤ÇÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¼¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£°ú¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥É¥é¥Þ¤Ï¤Ê¤¼¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
K-POP¥Õ¥¡¥ó¤ò¥É¥é¥Þ¤Ë½¸¤á¤ëÆñ¤·¤µ
¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î"¤Ï¤¸¤á¤Ë"¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥ê¡¼¥ÉÊ¸¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK-POP¤ÎÀ¤³¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÀ¤³¦ÇÛ¿®¤ò°Õ¼±¤·¤¿ºîÉÊ¡£¤¿¤À¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î»ëÄ°Î¨¤äÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½ÅÍ×¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¤äÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¤é¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖK-POPÈÇ"¥¹¥Ýº¬"¥É¥é¥Þ¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤ÏÂç³Ø±ØÅÁ¤òºÃÀÞ¤·¤Æ°Ê¹ß¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÄ¹Ã«Âç²Ï¡ÊÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÎ±³ØÃæ¤ÎÂç³Ø±¡À¸¥Ñ¥¯¡¦¥ê¥ó¡Ê¥«¥ó¡¦¤Ø¥¦¥©¥ó¡Ë¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Ê¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°ú¤«¤ì¹ç¤¦¥Ô¥å¥¢¤Ç¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¤Ç°ú¤¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ëNAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¤Ï¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢½øÈ×¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤âK-POP¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¹¥¤·ù¤¤¤¬Ê¬¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¾å¤Ë¡¢K-POP¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤é¡Ö²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤«¡×¤È¸À¤¨¤Ð´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Æ±ºî¤ÏK-POP¥Õ¥¡¥ó¤È´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥óÎ¾Êý¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÆñ¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡ÖNAZE¤¬½ù¡¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤ÏºòÇ¯¡¢¡ØºâÈ¶Éü½²¡Ù¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¡Ø¥ì¥×¥ê¥« ¸µºÊ¤ÎÉü½²¡Ù¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ìÅì¤¤Ã¤Æ¤Î²á·ã&¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¤Ê¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤À¤±¤Ë¡¢¿¿µÕ¤Î½ã°¦¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ»ëÄ°¼ÔÁØ¤È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ô¥å¥¢¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡Ö2¿Í¤Ë¤É¤ó¤Ê"ÛÈ"¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤«¡×¤Ç´¶¾ð°ÜÆþ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¸°¤ÏÆü´Ú¤ÎÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤ò¤É¤ì¤À¤±¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£Æü´Ú¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Û¤É½ã°¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Ï´õ¾¯¤À¤±¤Ë¡¢Èá·àÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ÇÇ®¶¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÏNetflix¡×¤Î»ëÄ°½¬´·
¡¡¤Ç¤Ïº£Åß¤Î2ºî¤Ë¸Â¤é¤º´Ú¹ñ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥É¥é¥Þ¤Ï¤Ê¤¼¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÃÏ¾åÇÈ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¡ÖÂ¿¤¯¤Î´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤¬½Ð¤ë¤Ê¤é¸«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Æ¤â¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¸«¤ëºîÉÊ¤ÎÂçÈ¾¤ÏNetflix¤Ç¤ÎÇÛ¿®¡£¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤Î´Ú¹ñ¥³¥é¥Ü¥É¥é¥Þ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Netflix¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÏÌÌÇò¤¤¡×¤È¤ß¤Ê¤¹·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ì±Êü³Æ¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ó¤ÊÇ®¶¸ÅÙ¤Î¹â¤¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤òÃÏ¾åÇÈ¤Ë½¸¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£Åß¤ÏNetflix¤Ç¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¤µ¤ó¤È¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó¤â½Ð±é¤¹¤ë¡ØÎø¤ÎÄÌÌõ¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP10Èó±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌç¡×1°Ì¤Î¤Û¤«¡¢À¤³¦¤Î15¤«¹ñ¤Ç1°Ì¡¢60¤«¹ñ¤ÇTOP10Æþ¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½ºß¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆü´Ú¥³¥é¥Ü¥É¥é¥Þ¤âNetflix¤Ê¤É¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´Ú¹ñ¿Í¤ÎÆüËÜ¸ì¤È»úËë¤òÆÉ¤à¼ê´Ö
¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÏNAZE¤Î7¿ÍÃæ4¿Í¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Î¥æ¥ó¥®¤µ¤ó¡¢¥¢¥È¤µ¤ó¡¢¥¥à¥´¥ó¤µ¤ó¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¤µ¤ó¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦TORINNER¤Î5¿ÍÃæ2¿Í¤¬´Ú¹ñ¿Í¤ÎHOJIN¤µ¤ó¤ÈISAAC¤µ¤ó¡Ê¹ñÀÒ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤µ¤ó¡¢¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤â¥«¥ó¡¦¤Ø¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¡¢¥à¥ó¡¦¥¸¥Õ¤µ¤ó¡¢¥½¡¦¤Ø¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ò¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤Î½Ð±é¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¡ÖÈà¤é¤Î¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö»úËë¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬·ù¡×¤Ê¤É¤ÎÉÔËþ¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤½¤ì¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥ÈÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·è¤·¤ÆÄã¤¯¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü´Ú¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤ÆµÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¡£ºîÉÊ¤«¤é¡ÖÆüËÜ´ó¤ê¤Ç¤â´Ú¹ñ´ó¤ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¤É¤Á¤é¤Ä¤«¤º¡×¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¤¡¢¸ß¤¤¤Î¹ñÌ±À¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆü´Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥³¥é¥Ü¥É¥é¥Þ¤¬5ºî¡¢10ºî¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¥Ò¥Ã¥Èºî¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÏÃ¤òº£Åß¤Î2ºî¤ËÌá¤¹¤È¡¢¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÏNAZE¤¬¤è¤Û¤É¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤Ï¥¤¡¦¥Ê¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤¬ÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ï¤¸¤á¡¢¡Öº£Åß¤Î±£¤ì¤¿Ì¾ºî¡×¡ÖÂ³ÊÔ¤Ç·ëº§À¸³è¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÌÚÂ¼Î´»Ö¡Û
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢·ÝÇ½¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ë·î30ËÜÁ°¸å¤Î¥³¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ù¡Ø¤É¡¼¤â¡¢NHK¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈãÉ¾ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÀìÌç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¡ÖÄ°¤µ»¡×84¡Ù¡ØÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª²ñÏÃ½Ñ¡Ù¤Ê¤É¡£