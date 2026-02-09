韓国発グローバルグループ・ＥＮＨＹＰＥＮのソンフンが幼いころからの夢をかなえた。

９日までにグループ公式インスタグラムが更新。「ＭｉｌａｎｏＣｏｒｔｉｎａ ２０２６ ＃Ｏｌｙｍｐｉｃｓ ＃ＴｏｒｃｈＲｅｌａｙ２０２６ ＃ＳＵＮＧＨＯＯＮ」と記され、ミラノ・コルティナ五輪の現地ミラノで聖火ランナーを務めたソンフンのオフショットがアップされた。

また五輪のフィギュア団体戦会場で観戦する動画もネット上で拡散されている。

ソンフンは７歳からフィギュアスケートを始め、２０１５年アジアフィギュア杯アドバンスドノービス金メダル、１６年同杯・２０１７年アジアフィギュア杯ジュニア銀メダルを獲得するなど冬季五輪出場を目指して代表候補予備軍として練習を重ねてきた。しかし「ＢＴＳ」に憧れ、芸能事務所の練習生となりサバイバル番組「Ｉ‐ＬＡＮＤ』を勝ち抜き「ＥＮＨＹＰＥＮ」の一員としてデビューした。ファンの間では「氷の王子（ＩＣＥ ＰＲＩＮＣＥ）」の異名を持っている。今回はアイドルとして韓国を代表し五輪の地に立った。

この投稿には「ついに！」「あなたは私たちの誇り」「涙出る」「おめでとう」「ステキです」「美しすぎて…」「ハンサム」などの声がさまざまな言語で寄せられている。