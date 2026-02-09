まだインターネットが普及していない頃、「世界」を知る術は限られていた。そんな時代に、紛争地のルポや各国の要人インタビュー、そして独自の情報網によるレポートを日本人に届けたのが、作家・国際ジャーナリストの落合信彦氏だ。一般的な広く浅い情報を指す"インフォメーション"と、知性を持って収集・分析された情報（諜報）を意味する"インテリジェンス"の違いを説き、のちに世界に飛び出す多くの若者がその著書を貪るように読んだ。著書の累計発行部数は2000万部超。84歳で永眠した同氏の先見性は今もなお、全く色褪せていない。【全3回の第1回】

【貴重な写真の数々】落合陽一さんと落合信彦さんの親子対談のショット。アウン・サン・スー・チーさんへのインタビューカットなど

エルサレムで耳元をかすめた銃弾

2月1日、84歳で亡くなった落合氏は高校卒業後に米国へ留学し、その後に"オイルマン"として世界を飛び回った経験を活かして1970年代から作家活動を本格化させた。

本誌・週刊ポストや小学館刊行の『SAPIO』『GORO』にも精力的に寄稿。要人インタビューのみならず、危険を冒しての最前線での取材にも身を投じた。

〈落合信彦銃撃さる！〉──。

衝撃的なタイトルが躍ったのは『SAPIO』の連載「そしてわが祖国」の緊急特別版だった（1990年11月8日号）。

中東が湾岸戦争に揺れる最中、落合氏の姿はエルサレムにあった。イスラエル批判を展開するPLO（パレスチナ解放機構）の幹部へのインタビューのなかで、大規模なインティファーダ（一斉蜂起）があるとの情報を聞き出した落合氏は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という3つの宗教の聖地が共存するエルサレム旧市街地に向かう。

旧市街地のイスラム教徒地区では、モスクの屋根に設置されたスピーカーから「ユダヤ人に死を！」といった過激なスローガンが大音量で流れていたが、奥へ進むと逃げ惑うアラブ人たちに遭遇する。人波をかき分けてさらに進むと、目に入ってきたのはイスラエル軍兵士がM16を構える姿だった。

〈「ヤバい」と首を縮めたその瞬間、"パン、パン、パーン"という音ともに、一斉射撃が始まった〉（前掲記事より）

急いで後退すると今度はアラブ人の投石が始まる。車の陰に隠れるも、隣に飛び込んできたアラブ人の男の眉間に弾丸が命中し、倒れ込んできた。その次の刹那──落合氏の耳元を銃弾がかすめ、勢いで眼鏡が吹き飛んだ。

〈直前にアラブ人の男の身体がもたれてこなければ、私は眉間を打たれて即死していただろう〉（同前）

なぜ、こうした現場取材を続けたのか。のちに落合氏は自著でこう綴っている。

〈戦場には危険を冒して行く価値があると私は考えている。同じように考えるジャーナリストが数多くいるから、戦争の真実は世界に伝えられている。そして、戦争の真実とは権力や暴力の激突だけではない。私は戦争という絶望の中でも希望を失わない人間の強さと美しさを幾度も目にした。〉（『ケンカ国家論』より）

戦場に身を投じながらも平和な暮らしを望む若者たちの声に耳を傾けてきたからこその言葉だった。落合氏は毎朝起きると必ず、

「This is the beginning of the last day of my life（これは私の人生最後の日の始まりである）」

と、声に出して唱えたという。それは、〈紛争地で出会った若者たちと同じように、「今」を必死で生きる気持ちを忘れないでいたいからだ〉（同前）としている。

（第2回に続く）

※週刊ポスト2026年2月20日号