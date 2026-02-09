深夜に上司から頻繁に電話、オンラインで叱責…眠れなくなった40歳夫に「会社辞めたら？」と告げた43歳妻の衝撃

2026年2月4日、国立岡山大学は60代の女性教員を、停職2カ月の懲戒処分にしたと発表。この女性教員は、非常勤講師に深夜6時間程度の長時間電話を繰り返すなど、ハラスメントを繰り返していた。

また、女性教員はこの非常勤講師に、契約業務外に当たる大学院生の授業と指導もさせていたという。

抵抗しにくい職場の人間関係を背景に、立場が強いものが、弱いものを攻撃し支配する。こういうハラスメントは、被害者の心身に大きな影響を与える。一種の洗脳状態になり、自信を喪失したり、時には思考を停止する場合もある。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「パワハラの被害者が加害者に支配される事例は多いです。そういう調査の依頼は増えています」という。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは、43歳の由里子さん（仮名）。「このままだと、夫が死んじゃいそうで。助けてください」と助けを求めてきた。聞くと、夫が毎晩のように深夜の電話で叱られているようだというのだ。

山村佳子（やまむら・よしこ）私立探偵、夫婦カウンセラー。JADP認定 メンタル心理アドバイザー JADP認定 夫婦カウンセラー。神奈川県横浜市で生まれ育つ。フェリス女学院大学在学中から、探偵の仕事を開始。卒業後は化粧品メーカーなどに勤務。2013年に5年間の修行を経て、リッツ横浜探偵社を設立。豊富な調査とカウンセリング経験を持つ探偵として注目を集める。テレビやWB連載など様々なメディアで活躍している。

夫が半年前に部署異動

今回の依頼者・由里子さんは、平日の夕方に「夫が死にそうなんです。今から伺ってもよろしいでしょうか」と電話をかけてきました。30分後にカウンセリングルームでお会いすると、かなり混乱していることがわかります。「ひとまず、落ち着いてください」とハーブティを出すと、「どうしたらいいのか」と泣き始めました。

数分後「この半年間、誰にも話せず、一人で考えていたんです」と話し始めたので、最初の異変から伺いました。

「40歳の夫は証券会社に勤務しています。それまで営業だったのですが、半年前の部署異動で、マーケティング部に配属されました。そこから帰宅が遅くなり、夜中に電話がかかってきて長時間話すことが増えていったのです」

夫とは結婚10年。現在、由里子さんが勤務しているクレジットカード会社の先輩と後輩として出会います。

「当時私はIT関連の部署にいて、理系出身の夫はそこに新卒で入ってきました。その部署は、部員全員の処理能力が高く、キャパシティが大きい。基本的に全員が国立大学を出ていて、夫は初めての私大卒の新入社員でした」

彼は「外に出る仕事」が向いている

由里子さんは新卒入社の夫の教育係になり、仕事を教えることに。夫は学歴も高いし、人柄もいいし、十分に能力が高いのですが、その部署では落ちこぼれてしまった。

「他の人が3時間でできることに、2日近くかかっていました。私が厳しく、論理的に指導しても成長速度が遅い。半年経っても変わらないので、部内は不穏な雰囲気に。夫が申し訳なさそうにするほど“いじめ”みたいな感じになっていくんです」

ただ、夫は愛嬌と根性がある。また、チームワークよりも個人プレーの方が向いている。素質を見抜いた由里子さんは、上司に「彼は営業に向いているのではないか」と報告します。

「上司も“その手があったか”という感じで、営業に異動になったんです。営業ではお客さんからも同僚からも信頼され、いきいきと働いていました。私は移動後も社内の人間関係を教えたりして、夫とよく飲みに行っていたのです」

夫は「先輩が僕の適性を見抜いてくれた」とか「僕を守ってくれたのは先輩だけだった」などと由里子さんに感謝します。

「夫はチームのムードメーカになり、皆から愛されていた。でも心のどこかで新卒時に配属された部署でいじめられたことで会社を恨んでいたのでしょう。トップを取った29歳の時に、ウチよりも格上で給料が遥かに高い会社に転職したのです」

由里子さんは事前に夫から転職の話を聞いており、それと同時に交際を申し込まれます。

「もともとそういう雰囲気だったので、嬉しかったですよ。それから交際はとんとん拍子に進み、交際1年で結婚。10年も生活しているといろいろあり、仲が良くも悪くもない落ち着いた夫婦関係に落ち着きました。子供は授かりませんでしたが、仕事も順調だし、健康だし、いい人生だなと」

オンライン会議でも詰められ、深夜も電話が

異変があったのは、半年前に夫が営業部門からマーケティング部門に異動したこと。

「役職が上がって責任が増えました。Web広告運用やセミナー企画、オウンドメディアの運営など、営業経験者ならではの知見が求められました。でも夫は、顧客のニーズを開拓することが得意ではない。周囲の期待が高かったのに結果が出せず、悩むことが増えていきました」

夫はいわゆる「人たらし」で、人付き合いでの仕事を得意とするタイプ。戦略を立ててミッションを遂行し、その後の分析をすることが得意ではないそうです。

「自宅勤務時のオンラインミーティングを聞いていると、夫はリーダー会議でも詰められていることがわかりました。上席に当たる人から、深夜に頻繁に電話がかかってきて、改善アドバイスのようなことを言われていましたし。夫は責任感が強く、調和を重んじる。相手の望みに応えようとするので、それが相手の怒りを誘発する。上司との1対1の面談が増えていきました」

夫は眠りが浅くなり、それと同時に顔色が悪く、痩せていきます。由里子さんが「仕事を休んだら？」というと「俺が休んだら皆に迷惑がかかる」とか「人よりも遅れているのだから仕事をしなくては」などと言うようになったのです。典型的なパワハラ被害者の思考だと感じました。

「営業部時代は、毎日のように会食をしていても、23時には帰っていました。土日は家にいたし、月に1回は趣味のピアノ教室にも行っていたのです。でも今は、休日出勤が増えて、家にいると死んだように寝ている」

「私の稼ぎでも生活できるし、会社を辞めたら？」

夫が変わっていくのを見かねて由里子さんは休職か転職したほうがいいのではと考えます。

「そのときは『う〜ん』と行っていたのですが、夫は責任感が強く、プライドも高い。一時的に会社を辞めるのはどうかと思ったのです。そして『私だけの稼ぎでも生活できるし、子供がいるわけでもない。会社を辞めたら？』と言ったのです」

すると夫は「俺を馬鹿にしているのか！」と部屋に閉じこもってしまった。

「そして今朝、『前から性格が合わないと思っていたけれど、離婚するか』と言ってきたのです。その言い方と雰囲気、これまでの行動に“女性がいるのではないか”とピンときたのです」

夫は3ヵ月ほど前から、何か隠し事をしているような雰囲気だったそう。もともとセックスレス気味でしたが、完全に夫婦の営みはなくなりました。

「パンツを自分で洗ったり、それまで使わなかったのに香水を持っていたり……女がいると思うと納得いく行動が多々ありました。それまで全く浮気を疑うことがなくて、いろいろ考えると本当にショックで」

私もおそらく夫は浮気をしていると思いました。加えて夫がパワハラを受けているのも気になります。眠れなくなるのはうつの初期症状です。

「今週土曜日、動画の撮影と夫の会社が主催するセミナーがあると言っていました。この日に何かがありそう。夫の行動を調べてほしいのです」

この調査により、夫自身が心の病に気づくこともありそうです。そんなことも考えつつ、調査することにしました。

◇深夜に長い電話をする。みんなの前でずっと叱責をする。1体1でも長々と叱責をする。むしろ上司だろうが部下だろうが、問題があるのに誰もなにも言ってくれないことが問題だ。しかしそれには「伝え方」が重要ではないだろうか。個人を責め立てるやり方は、DVと同じで、委縮させ、「自分が悪い」と思いこまされる。眠れなくなっているというのは、そのように委縮させられているからではないだろうか。まずは夫が置かれた現状をきちんと認識する必要がある。

では夫はどのような境遇にあるのだろうか。後編「仕事の直後に電話でダメ出し30分…40歳夫を苦しめる「パワハラ上司」の素顔。夫が浮気に走った「切ない事情」」にて詳しくお伝えする。

