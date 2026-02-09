¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÄÅ·ÚÀã¾åÂç²ñ¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½¸·ë
¡¡¡ÖÂè60²óÄÅ·ÚÀã¾å¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¡×¤¬8Æü¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Î¹°Á°»Ô±¿Æ°¸ø±àÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¹°Á°¥µ¥¯¥é¥ª¡¼¥Ð¥ë¥º¤äÀÄ¿¹¸©Æâ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£ÄÌ¾ï¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆÀã¾å¤Ç¤Î¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤Ï¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬Â¿¤¯¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤âÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁáÂç¤ä¼Ò²ñ¿Í¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ê¸½ÅìµþSG¡Ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½SOËÜ¾ëÏÂÉ§»á¡Ê65¡Ë¡¢Æ±Âç¤ä¼Ò²ñ¿Í¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½SO¾¾Èø¾¡Çî»á¡Ê62¡Ë¡¢¿À¸ÍÀ½¹Ý¡Ê¸½¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¿À¸Í¡Ë¤ä³øÀÐ¥·¡¼¥¦¥§¥¤¥Ö¥¹RFC¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW°ËÆ£¹ä¿Ã»á¡Ê54¡Ë¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½FB¾¾ÅÄô¥Æü¡Ê¤ê¤ó¤«¡¢24¡Ë¤é¤âÅÐ¾ì¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÄÅ·ÚÀã¾å¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¡×¤Ïº£Ç¯¤ÇÀáÌÜ¤Î60²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ò»Ù¤¨¤ë°ì¿Í¤¬¹°Á°¥µ¥¯¥é¥ª¡¼¥Ð¥ë¥º¤Î°ÂÅì¸µµÈÂåÉ½¤À¡£°ÂÅì»á¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤¬»ý¤ÄÎÏ¤ÇÃÏ°è¤òµ±¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î²¼¡¢¸©Æâ³°¤Î¶¥µ»ÉáµÚ¤ä°éÀ®¤ËÂ¿¤¯¤ÎÎÏ¤È¾ðÇ®¤òÃí¤°¡£
¡¡°ÂÅì»á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä³èÆ°¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦°ËÆ£»á¤Ï¹°Á°¥µ¥¯¥é¥ª¡¼¥Ð¥ë¥º¤Ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹5ÅÙ¤Îµ¤²¹¤ÎÃæ¡¢1¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤¿°ËÆ£»á¤Ï¡Ö60²ó¤È¤¤¤¦µÇ°Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎËÜ¾ë¤µ¤ó¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè100²óÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤Î³èÀ²½¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶¨ÎÏ¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£