CUTIE STREET、USJでエルモたちとライブ！ 『ドンキーコング』＆キティグリも満喫
CUTIE STREETが、2月7日（土）に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催されたスペシャルライブ「ユニ春！ライブ 2026」に出演。『セサミストリート』の仲間たちとの今回ならではのパフォーマンスなどを行ったほか、ライブ後には『ドンキーコング』のアトラクションや、ハローキティのグリーティング施設などを訪れ、パークも満喫した。
【写真】CUTIE STREETがUSJを満喫！ 『ドンキーコング』アトラクションやハローキティとグリーティングする様子など（20枚）
■夢がかなったライブに！
今回CUTIE STREETが出演した「ユニ春！ライブ 2026」は、4月5日（日）まで開催中の、学生の“一生忘れられない”春の思い出づくりを応援するキャンペーン「ユニ春」の一環として行われたスペシャルライブ。
10時45分頃、ニューヨーク・エリアのグラマシーパークで、本ライブがスタート。ライブへの期待が最高潮に高まるなか、川本笑瑠は「ユニ春！最高の思い出を作りましょう！」と声をかけ、“一生忘れられない”思い出になる最高のライブを届けようと、気持ちのこもった華やかなパフォーマンスを披露した。
最新曲「ゆめみるプリマドンナ」をはじめ、「かわいいだけじゃだめですか」や「ぷりきゅきゅ」などの人気ナンバーを含む「ユニ春」スペシャルのセットリストで、青空のもと次々と繰り広げられる熱いパフォーマンスには、会場から大きな拍手と歓声が上がり、超熱狂に包まれた。
MCでは、桜庭遥花が「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドに乗ったときが夕暮れ時で、大阪LOVER 〜special edition for USJ〜を聞いたんだけど、きれいすぎて4人で泣いちゃった！」とパークでの思い出について話すシーンも。
最後に、増田彩乃は、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのライブに出るのが、本当に夢でした！ 今日みんなに会えて本当にうれしいです！ この後もユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、素敵な思い出を作ってください！」と、学生を応援する熱いメッセージで会場を大いに盛り上げた。
それからCUTIE STREETのメンバーは、ライブ後にパークを満喫。まず、向かったのは「ハローキティのリボンコレクション」。メンバー全員で、ハローキティのグッズを身に着け、キュートな世界観に包まれながら、写真撮影やハローキティとのグリーティングを楽しんだ。ここでしか体験できない“ハローキティとお話しできる時間”では、梅田みゆが「キティのキューティーポイントはどこですか？」と質問をする場面も。かわいさ全開の空間に、笑顔があふれるひとときとなった。
続いて挑戦したのは「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」。予測不能な動きで疾走するトロッコに乗り込み、ワイルドな大冒険にみんなで挑戦！ 川本は「実は3回目の乗車です！ 前回乗ったときに、本当に最高で…超興奮したので、今回も乗れるの楽しみです！」と期待を膨らませながら出発。
さらに、アトラクションを楽しんだ後には、メンバー全員で「DKワイルドドック〜アボカド＆チーズソース〜」を実食。ドンキーコングが、ジャングルを冒険しているかのような「ドンキーコング・カントリー」ならではのフードを堪能し、ライブ後のご褒美タイムにぴったりのひとときとなった。
アトラクションの余韻に浸りながら、メンバー同士で感想を語り合う姿も見られ、川本は「もう一回乗りたいってずっと思っていたから、本当に乗れてうれしかった！ ワイルドな大冒険で、超楽しかった！」、桜庭は「めちゃめちゃ楽しかった！ もう一回乗りたい！」と超興奮して語った。
以下、メンバー三人のコメント全文。
■佐野愛花
メンバー全員でパークに行ったときに、お揃いのサングラスをつけて写真とか撮ったりした時間が、本当に青春の一ページになりました！ そんなユニバーサル・スタジオ・ジャパンでライブができて、本当に嬉しいです！
■増田彩乃
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行く前に、「こういうカチューシャつけたいね」「これ食べたいね」って、いろいろお話しできる時間も含めて全て宝物だなと思うので、全てを楽しんでほしいです！
■板倉可奈
春は出会いのシーズンでもありますし、別れのシーズンでもあると思うんですけど、別れのシーズンでバイバイしちゃう友達とユニバに来るのも“最高の思い出”だと思いますし、新しく作った友達と“超最高の思い出”を作るのも素敵だと思うので、みなさんもぜひ春もユニバーサル・スタジオ・ジャパンに来てほしいです。
