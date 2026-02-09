◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日 フィギュアスケート団体（2026年2月8日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が8日（日本時間9日）に行われ、女子フリーに登場した坂本花織（シスメックス）は148・62点をマークしてSPに続いてフリーも1位となった。日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。

「愛の讃歌」に乗って冒頭のダブルアクセルからジャンプを降りていく。後半の3連続ジャンプが2連続になるミスもあったが、それでもハイスコアを叩き出し、キス＆クライでは歓喜の涙を流した。

「自分がアップを始めた頃に（木原）龍一くんが“かおちゃんにいいバトン渡すからね”と言ってくれて、本当に良すぎるぐらいで（笑い）。自分もちゃんとやらないとなという気持ちになって。3連続をできなかったのは痛いミスだったけど、それでも140点も後半を出せてホッとした」

坂本にとっては3度目の団体となり、前回の北京五輪では銀メダルを獲得した。当時から4年後の今大会へと物語は始まっていた。

「北京の時から、りくりゅうや（鍵山）優真くんと“ミラノ五輪でもメダルを取れるように頑張ろう”という話をしていた。北京でメダルを取れたときから、個人戦と同じぐらい団体も重要だなって位置づけに変わってきて。もちろん体力面は心配されるけど、それでも“日本が勝つためにはこの人たちしかいない”って戦力として自分たちを使ってくれるのがうれしい。4年前よりさらにみんなが成長できたと思うし、こんなにもいいメンバーがそろうんだなっていうのが凄くうれしかった」

昨年末、日本スケート連盟からSPとフリーの両方への出場を打診され、腹をくくった。日本の男女シングルとしては初の“ダブル起用”。期待に見事に答えた。