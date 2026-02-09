¡ÈÇÏ¼¯¤«¤ï¤¤¤¤¡É´ß¤ß¤æ¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¡¡¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤â
¡¡3·î2ÆüÈ¯Çä¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥à¥Ã¥¯¡ÖBLT MONSTER¡¡ Round7¡×¤Ç¤Ï¡¢´ß¤ß¤æ¡Ê#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡Ë¤¬Î¢É½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¢¤é¤ï¡ª°µÅÝÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿ËÅç¿´ºù
¡¡3·î28¡¢Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó -FINALÇÏ¼¯Áû¤®-¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ìó6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£ËÜ»ï¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÈÇÏ¼¯¤«¤ï¤¤¤¤¡É¡ÈÇÏ¼¯Áû¤®¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢´ß¤ß¤æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡ÈÇÏ¼¯²Ä°¦¤¯¡ÉÀÚ¤ê¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿ï½ê¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡£¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤Î±ü¤Ë³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÊâ¤ß½Ð¤¹Ä¾Á°¤Î´ß¤ß¤æ¤Î¡Èº£¡É¤ò¡¢Î¢É½»æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¡ÖBLT MONSTER¡×¤Ï¡¢½÷À¤ÎÆù´¶¡¢È©´¶¡¢¼Á´¶¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿Í´ÖÀ¤ò¤È¤é¤¨¡¢Èà½÷Ã£¤Î±üÄì¤ËÌ²¤ë¡È²øÊª¡É¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥à¥Ã¥¯¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Éµé¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¥µ¥¤¥º¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤ÎB4È½·¿¡¢¤½¤·¤Æ18P°Ê¾å¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¸½ºß¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷À¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ë¤Ï¡¢É½»æ¤ËËÅç¿´ºù¤ò·Þ¤¨¡¢Î¢É½»æ¤Ë¤Ï´ß¤ß¤æ¡Ê#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡Ë¡¢ÃæÌÌ¤Ë¤Ï»³ºê¤¢¤ß¡¢»³ÅÄ¤«¤Ê¡¢¤µ¤¯¤é¤â¤â¡ÊToi Toi Toi¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
