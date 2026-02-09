【ダフリ解消】頭と胸骨がボールを追い越せばOK！最下点を先にするプロのインパクト術【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】
【アマの勘違い９ 打ち出す高さの意識】ボールを高く上げたいと思うからすくい打ちになる
インパクトでの頭と胸骨の位置を意識
ゴルファーの多くは、「まっすぐ」だけでなく、「ボールを上げよう」とします。どちらか一方だけでも体が開いて体重が右に残ってしまうのですが、この2つが重なるとさらに体が右に傾いて、ボールの手前にヘッドが落ちます。
これを防ぐためには、ボールを上げようとしないのも大事。そうすれば、自然とハンドファーストの形になり、スイングの最下点がボールの先になって強い球になります。
これがアマ！エラーNG：ボールを上げようとして体が右に傾き頭も胸骨もボールの右に残ってしまう
【check】
軸が右に傾くことによってボールの手前にヘッドが落ちる。これが原因でダフってしまう人が多い
頭も胸骨もボールより先にあるのが正解。上げようとするとこの形にはならない
これがプロ！対策OK：頭、胸骨がボールを追い越せばスイングの最下点がボールの先になる
【check】
ダウン～インパクトで頭、胸骨がボールを追い越していれば、しっかりボールを捉えられるし、ターフも取れる
