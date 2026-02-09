米大手テレビ局「ＮＢＣ」は、昨季限りで現役を引退した前ドジャースのカーショー投手、レッズで１７年間プレーしたＪ・ボット内野手、前ヤンキースのＡ・リゾ内野手の３人がＮＢＣスポーツのプレゲームチームに加わったと８日（日本時間９日）発表した。

カーショー、リゾ、ボットーの３人は、ＮＢＣおよびＰｅａｃｏｃｋで放送されるＭＬＢポストシーズンの全ワイルドカードゲームを独占中継するＮＢＣスポーツにおいて、プレゲームアナリストを務める。スケジュールおよび都合が合う場合には、レギュラーシーズンの「サンデー・ナイト・ベースボール」に先立つ一部のプレゲーム番組にも出演する予定だという。

ドジャース一筋１８年で通算２２３勝のレジェンド左腕は、ＭＶＰ１度、サイ・ヤング賞３度。昨季限りでの引退し、２３登板でチーム２位の１１勝（２敗）を挙げ、防御率３・３６の成績をマーク。先発ローテを支え、球団史上初の連覇に貢献し、メジャー１８年の現役生活にピリオドを打った。スポーツ専門メディア「ＦＯＳ」は、かねてカーショーが今オフの「テレビ人材ドラフト」で“１位指名”になるとしていた。

昨季限りで引退したレジェンド左腕だが、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシックには米国代表として参戦することが決まっている。