◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節 名古屋１―０清水（８日・豊田スタジアム）

Ｊ１清水エスパルスは開幕戦を落とした。名古屋に０―１で敗れ、今季就任した吉田孝行監督（４８）の初陣を飾れなかった。前半は決定機をつくれずシュート数は０で、全体的にも５対１２と迫力を欠いた。清水の開幕戦黒星は２０２０年以来６年ぶり。次節（１４日）はホームのアイスタで京都を迎え撃つ。

表示されたアディショナルタイムは８分。時間は十分ある。１点を追う清水は攻めた。ＤＦ北爪健吾（３３）がゴール前へクロスを上げる。しかし１９４センチのＦＷオセフン（２７）にマークが２人張り付き、ヘディングを許さない。１点が遠い。試合終了の笛にイレブンは肩を落とした。「勝てなかったことがすべて」。今季から主将を任されたＭＦ宇野禅斗（２２）が悔しさをかみ締めた。

試合後、名古屋のペトロヴィッチ監督（６８）は「オセフンにボールを集めることを予測しており、そのセカンドボールが分かれ目になると思っていた」と振り返った。その言葉通り、前線でターゲットになった大型ＦＷが名古屋ＤＦ陣に囲まれて、こぼれ球を拾えない。前半はシュート０本に終わった。

後半は前線からのプレスをさらに激しく、高い位置でスタート。これが奏功して、何度もパスミスを誘った。同８分には法大から新加入したＤＦ日高華杜（２２）が逆サイドへパス。ＭＦカピシャーバ（２９）が折り返し、ＭＦ松岡快（２８）がボレー。だが惜しくも決まらない。そして同１４分に先制点を奪われた。

シュート数は５対１２。吉田監督は「もっとゴールへ貪欲になっていい。パスを選択して引っかかる場面もあった」と攻撃陣の奮起に期待した。次はホーム開幕戦。風花（かざばな）が舞うほどの寒さの中で「サポーターが大きな声で応援してくれた。次節こそ勝利を届けたい」とオセフンは約束。攻撃面の課題を整理し、修正して１４日の京都戦に臨む。

（里見 祐司）