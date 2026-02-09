◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１節 藤枝０―２岐阜（８日・藤枝総合運動公園サッカー場）

Ｊ２藤枝はＪ３岐阜に０―２で敗れ、３年連続で開幕戦を白星で飾ることができなかった。今季就任した槙野智章監督（３８）のＪ公式戦初勝利はお預けとなった。攻め続けたが、シュート数は計６本に終わり相手ＤＦを崩せなかった。次節（１４日）はホームで松本と対戦する。

黒いスーツに袖を通した槙野監督が、身ぶり手ぶりで指示を送り続けたが、白星は遠かった。Ｊ３チームに完封負け。試合終了後にはいてもたってもいられなかったのかピッチに入り、円陣を組んだ。「多くの方が来ている中で、俺たちは結果で返さなきゃいけない」。初陣は黒星で終わった。歓声を背中で感じながら、選手やスタッフに大声で気持ちを伝え、唇をかみ締めた。

初戦ならではの硬さがあった。ホームには７６７８人のサポーターが集結。藤色に染まるスタジアムで戦った。「試合はお祭りのように楽しんでやろうとしたが、少し臆病になっている選手、隠れている選手がいた。前半と後半で、まったく別のチームのようだった」と指揮官は厳しく指摘した。フル出場のＭＦ浅倉廉（２４）も「前半はいい形が何度もできていたが、後半は課題が残った」と口をそろえた。

痛恨だった。前半はチームが掲げる「攻撃的サッカー」の通り、ゴール前で好機をつくって押し込んだ。しかし、同４２分にゴール前でＤＦ楠本卓海（３０）がクリアしようとした際、背後から回り込んだ相手ＭＦ荒木と接触し、ＰＫを献上。先制点を許した。

最後まで相手ＤＦ陣を崩せず、シュートは前半２本、後半４本の計６本で、枠内は１本のみ。相手には１１本を許した。交代カードは２選手ずつ２回を切った。明大のＦＷ真鍋隼虎、関大のＭＦ三木仁太（ともに４年）と富士市立高のＦＷ山崎絢心（３年）、立正大のＭＦ中村優斗（４年）らが公式戦デビュー。だが、戦況を変えられず、後半３０分に追加点を許した。

特別大会を２０２６―２７年シーズンに向けたチームづくりの期間と位置付けている。次戦１４日はホームで松本戦。「修正には時間がかかる。ただ次、確実に変わった姿を見せていきたい」。Ｊ２で３季連続２ケタ順位に沈むチームを成長させるため、指揮官が前を向いた。（伊藤 明日香）