¡Ú¥¹¥Î¥Ü¡Û¤Þ¤¿¤â¾Ð´éºé¤«¤»¤º¡Ä»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¡¡¡ÈÄ©Àï¼Ô¡ÉËÌµþ9°Ì¤«¤éºòµ¨¤ÏWÇÕ3´§¤ÈÀ®Ä¹¤â8¶¯¤ÇÇÔÂà
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡Âè3Æü¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É ½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¡Ê2026Ç¯2·î8Æü¡¡¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤Ï8Æü¤Ë¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨WÇÕ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¡Ê22¡áÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¨¥ê¥¶¡¦¥«¥Õ¥©¥ó¤ËÇÔ¤ì¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ÏWÇÕ¤Ç3´§¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¼ïÌÜ¤Ç¤Ï14Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÃÝÆâÃÒ¹á°ÊÍè¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤ÎÄº¤Ï¶á¤¤¤è¤¦¤Ç±ó¤«¤Ã¤¿¡£Í½Áª¤Ï3°ÌÄÌ²á¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤¬Â®¤«¤Ã¤¿ÀÄ¥³¡¼¥¹¤ò³ê¤Ã¤Æ¥«¥Ê¥ÀÁª¼ê¤òÇË¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯½à¡¹·è¾¡¤ÏÉÔÍø¤ÊÀÖ¥³¡¼¥¹¤Ë¡£ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤ä¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¥´¡¼¥ë¡£Ãåº¹¤Ï¤ï¤º¤«0ÉÃ02¡£2ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤¬¡¢¤Ï¤«¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡18ºÐ¤ÇÄ©¤ó¤À22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï9°Ì¡£¡ÖÀèÇÚÊý¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤ê³ê¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ä©Àï¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4Ç¯¤ÇÎ©¾ì¤ÏÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡£23Ç¯¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢À©ÇÆ¡¢ºòµ¨¤ÏWÇÕÁí¹ç¤È¼ïÌÜÊÌ¤Î2¤Ä¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë3´§¤Ëµ±¤¡¢Æ²¡¹¤Î¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î½Å°µ¤Ëº£µ¨¤ÏWÇÕ³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÉÔ¿¶¡£¸ÞÎØÄ¾Á°¤ÎÂç²ñ¤Ç2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ïºòµ¨¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤Ê³ê¤ê¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏWÇÕÅ¾Àï¤Î¼Ö°ÜÆ°Ãæ¤Ë¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Þ¥ó¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¡¢¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤È5»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ¾¤ò»È¤¤²á¤®¤Æ¡¢Ç¾ÈèÏ«¤·¤ÆÅÇ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¹Í¤¨¤ÆÆ³¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤Ï¡¢¡Ö¼å¤¤¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¡×¡£½ã¿è¤Ë¥ì¡¼¥¹¤È¾¡Éé¤ò³Ú¤·¤à¸¶ÅÀ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÎØ¤Î¥Ä¥Ð¥¤òºé¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£