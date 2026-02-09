¼«Ì±¤ÈÃæÆ»¤ÎÁªµó»öÌ³½ê¤¬¡ÖÎÙ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥± »³ËÜ´üÆüÁ°¤¬²óÅú µÜ¾ë1¶è¡Ú½°±¡Áª2026¡Û
¡¡£¸ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤ÇµÜ¾ë1¶è¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÚ°æµü»á¤¬¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î²¬ËÜ¾Ï»Ò»á¤òÇË¤êÅöÁª¤ò·è¤á¤¿¡£Á°²óÍîÁª¤«¤é¤Î¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÚ°æ»á¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁªµóÂç¹¥¤·Ý¿Í¡¦»³ËÜ´üÆüÁ°»á¤¬¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¸÷·Ê¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¸½¾ì¤Î»ö·ï¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ì¥¢¡© ¡ÖÎÙ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±¤ÈÃæÆ»¤ÎÁªµó»öÌ³½ê
¡¡»³ËÜ»á¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤Ç¤¢¤ëÅÚ°æ»á¤È²¬ËÜ»á¤ÎÁªµó»öÌ³½ê¤¬¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÙÆ±»Î¡×¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£µÞî±·è¤Þ¤Ã¤¿²ò»¶¤Î¤¿¤á¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¶õ¤¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òµÞ¤¤¤ÇÃµ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¶öÁ³ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»³ËÜ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ø¼¨¤Þ¤Ç¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÊÑ¤¨¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Öº£²ó¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¤ÆÀß±Ä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÎÙ¤«¤éËüºÐ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¶þ¿«Åª¤Ê¾õ¶·¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÁÐÊý¤Î»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿»³ËÜ»á¤Ï¡ÖÎÙ¤ÎÀ¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÉ²»¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¸½¾ì¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÅÚ°æ»á¤¬¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤ÎÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¤ÆµÄÀÊ¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¹´ë²è¡¿ABEMA¡Ë