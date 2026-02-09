【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・東京ブロック　当選一覧

◆衆院選2026　比例代表・東京ブロック（定数19）当選一覧

【自由民主党】
　名簿順位　氏名
　　1　辻　清人
　　1　石原　宏高
　　1　平　将明
　　1　若宮　健嗣
　　1　丸川　珠代
　　1　鈴木　隼人
　　1　下村　博文
　　1　高木　啓
　　1　土田　慎
　　1　松島　みどり
　　1　大西　洋平
　　1　福田　かおる
　　1　松本　洋平
　　1　木原　誠二
　　1　小田原　潔
　　1　井上　信治
　　1　安藤　高夫
　　1　長島　昭久
　　1　山田　美樹
　　1　萩生田　光一
　　1　川松　真一朗
　　1　畦元　将吾
　　1　伊藤　達也
　　1　大空　幸星
　　1　菅原　一秀
　　1　門　寛子
　　1　今岡　植
　　1　長沢　興祐
　　1　黒崎　祐一
当）30　田中　昌史
当）31　辻　由布子
当）32　森原　紀代子

 

【中道改革連合】
　名簿順位　氏名
当）1　岡本　三成
当）2　河西　宏一
当）3　大森　江里子
　　4　海江田　万里
当）4　落合　貴之
　　4　吉田　晴美
　　4　山岸　一生
　　4　酒井　菜摘
　　4　山花　郁夫
　　4　伊藤　俊輔
　　4　細貝　悠
当）4　長妻　昭
　　4　木村　剛司
　　4　五十嵐　衣里
　　4　松下　玲子
　　4　阿久津　幸彦
　　4　鈴木　庸介
　　4　阿部　祐美子
　　4　末松　義規
　　4　高松　智之
　　4　手塚　仁雄
　　4　中原　翔太
　　4　柴田　勝之
　　4　鈴木　烈
　　4　松尾　明弘
　　4　依田　花蓮
　　4　反田　麻理

 

【日本維新の会】
　名簿順位　氏名
当）1　阿部　司
　　1　稲葉　太郎
　　1　猪口　幸子
　　1　春山　明日香
　　1　大豆生田　実
ー　1　石崎　徹
ー　1　今村　充
ー　1　渡辺　泰之
ー　1　橋口　奈保
　　1　宮崎　太朗
　　1　三次　由梨香

 

【国民民主党】
　名簿順位　氏名
　　1　諏訪　玲子
　　1　樽井　良和
　　1　森田　一成
　　1　三沢　宏明
　　1　桑水流弓紀子
当）1　森　洋介
　　1　薬師寺　道代
　　1　川上　竜世
　　1　梶原　みずほ
　　1　大西　健太郎
当）1　高沢　一基
　　1　久住　勇樹
　　1　石田　慎吾
　　1　深見　紗采
　　1　坂元　悠紀
当）1　井戸　正枝
　　1　細屋　椋
　　1　鈴木　佑馬
ー　1　入江　伸子
　　1　宗像　久敬
　　1　丸山　勝己
　　1　竹内　知子
　　1　黒田　太郎
　　1　長南　貴則
　　1　鳩山　紀一郎
　　1　長谷川　貴子
　　1　須山　卓知

 

【日本共産党】
　名簿順位　氏名
当）1　田村　智子
　　2　宮本　徹
　　3　谷川　智行

 

【れいわ新選組】
　名簿順位　氏名
ー　1　櫛渕　万里
　　2　ミサオ　レッドウルフ

 

【参政党】
　名簿順位　氏名
当）1　吉川　里奈
ー　2　徳永　由紀子
当）2　鈴木　美香
ー　2　植木　洋貴
ー　2　村松　一希
　　6　野々田　商

 

【減税日本・ゆうこく連合】
名簿順位 氏名
ー　1　吉野　敏明
ー　2　矢田　一久

 

【日本保守党】
名簿順位 氏名
　　1　大谷　司郎
ー　1　小坂　英二
　　3　平井　宏治

 

【社会民主党】
名簿順位 氏名
　　1 大椿　裕子

 

【チームみらい】
名簿順位 氏名
当）1　高山　聡史
当）2　峰島　侑也
当）3　宇佐美　登
当）4　土橋　章宏