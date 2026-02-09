【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・東京ブロック　当選一覧

◆衆院選2026 比例代表・東京ブロック（定数19）当選一覧

【自由民主党】

名簿順位 氏名

1 辻 清人

1 石原 宏高

1 平 将明

1 若宮 健嗣

1 丸川 珠代

1 鈴木 隼人

1 下村 博文

1 高木 啓

1 土田 慎

1 松島 みどり

1 大西 洋平

1 福田 かおる

1 松本 洋平

1 木原 誠二

1 小田原 潔

1 井上 信治

1 安藤 高夫

1 長島 昭久

1 山田 美樹

1 萩生田 光一

1 川松 真一朗

1 畦元 将吾

1 伊藤 達也

1 大空 幸星

1 菅原 一秀

1 門 寛子

1 今岡 植

1 長沢 興祐

1 黒崎 祐一

当）30 田中 昌史

当）31 辻 由布子

当）32 森原 紀代子

【中道改革連合】

名簿順位 氏名

当）1 岡本 三成

当）2 河西 宏一

当）3 大森 江里子

4 海江田 万里

当）4 落合 貴之

4 吉田 晴美

4 山岸 一生

4 酒井 菜摘

4 山花 郁夫

4 伊藤 俊輔

4 細貝 悠

当）4 長妻 昭

4 木村 剛司

4 五十嵐 衣里

4 松下 玲子

4 阿久津 幸彦

4 鈴木 庸介

4 阿部 祐美子

4 末松 義規

4 高松 智之

4 手塚 仁雄

4 中原 翔太

4 柴田 勝之

4 鈴木 烈

4 松尾 明弘

4 依田 花蓮

4 反田 麻理

【日本維新の会】

名簿順位 氏名

当）1 阿部 司

1 稲葉 太郎

1 猪口 幸子

1 春山 明日香

1 大豆生田 実

ー 1 石崎 徹

ー 1 今村 充

ー 1 渡辺 泰之

ー 1 橋口 奈保

1 宮崎 太朗

1 三次 由梨香

【国民民主党】

名簿順位 氏名

1 諏訪 玲子

1 樽井 良和

1 森田 一成

1 三沢 宏明

1 桑水流弓紀子

当）1 森 洋介

1 薬師寺 道代

1 川上 竜世

1 梶原 みずほ

1 大西 健太郎

当）1 高沢 一基

1 久住 勇樹

1 石田 慎吾

1 深見 紗采

1 坂元 悠紀

当）1 井戸 正枝

1 細屋 椋

1 鈴木 佑馬

ー 1 入江 伸子

1 宗像 久敬

1 丸山 勝己

1 竹内 知子

1 黒田 太郎

1 長南 貴則

1 鳩山 紀一郎

1 長谷川 貴子

1 須山 卓知

【日本共産党】

名簿順位 氏名

当）1 田村 智子

2 宮本 徹

3 谷川 智行

【れいわ新選組】

名簿順位 氏名

ー 1 櫛渕 万里

2 ミサオ レッドウルフ

【参政党】

名簿順位 氏名

当）1 吉川 里奈

ー 2 徳永 由紀子

当）2 鈴木 美香

ー 2 植木 洋貴

ー 2 村松 一希

6 野々田 商

【減税日本・ゆうこく連合】

名簿順位 氏名

ー 1 吉野 敏明

ー 2 矢田 一久

【日本保守党】

名簿順位 氏名

1 大谷 司郎

ー 1 小坂 英二

3 平井 宏治

【社会民主党】

名簿順位 氏名

1 大椿 裕子

【チームみらい】

名簿順位 氏名

当）1 高山 聡史

当）2 峰島 侑也

当）3 宇佐美 登

当）4 土橋 章宏