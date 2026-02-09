【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・東京ブロック 当選一覧
◆衆院選2026 比例代表・東京ブロック（定数19）当選一覧
【自由民主党】
名簿順位 氏名
1 辻 清人
1 石原 宏高
1 平 将明
1 若宮 健嗣
1 丸川 珠代
1 鈴木 隼人
1 下村 博文
1 高木 啓
1 土田 慎
1 松島 みどり
1 大西 洋平
1 福田 かおる
1 松本 洋平
1 木原 誠二
1 小田原 潔
1 井上 信治
1 安藤 高夫
1 長島 昭久
1 山田 美樹
1 萩生田 光一
1 川松 真一朗
1 畦元 将吾
1 伊藤 達也
1 大空 幸星
1 菅原 一秀
1 門 寛子
1 今岡 植
1 長沢 興祐
1 黒崎 祐一
当）30 田中 昌史
当）31 辻 由布子
当）32 森原 紀代子
【中道改革連合】
名簿順位 氏名
当）1 岡本 三成
当）2 河西 宏一
当）3 大森 江里子
4 海江田 万里
当）4 落合 貴之
4 吉田 晴美
4 山岸 一生
4 酒井 菜摘
4 山花 郁夫
4 伊藤 俊輔
4 細貝 悠
当）4 長妻 昭
4 木村 剛司
4 五十嵐 衣里
4 松下 玲子
4 阿久津 幸彦
4 鈴木 庸介
4 阿部 祐美子
4 末松 義規
4 高松 智之
4 手塚 仁雄
4 中原 翔太
4 柴田 勝之
4 鈴木 烈
4 松尾 明弘
4 依田 花蓮
4 反田 麻理
【日本維新の会】
名簿順位 氏名
当）1 阿部 司
1 稲葉 太郎
1 猪口 幸子
1 春山 明日香
1 大豆生田 実
ー 1 石崎 徹
ー 1 今村 充
ー 1 渡辺 泰之
ー 1 橋口 奈保
1 宮崎 太朗
1 三次 由梨香
【国民民主党】
名簿順位 氏名
1 諏訪 玲子
1 樽井 良和
1 森田 一成
1 三沢 宏明
1 桑水流弓紀子
当）1 森 洋介
1 薬師寺 道代
1 川上 竜世
1 梶原 みずほ
1 大西 健太郎
当）1 高沢 一基
1 久住 勇樹
1 石田 慎吾
1 深見 紗采
1 坂元 悠紀
当）1 井戸 正枝
1 細屋 椋
1 鈴木 佑馬
ー 1 入江 伸子
1 宗像 久敬
1 丸山 勝己
1 竹内 知子
1 黒田 太郎
1 長南 貴則
1 鳩山 紀一郎
1 長谷川 貴子
1 須山 卓知
【日本共産党】
名簿順位 氏名
当）1 田村 智子
2 宮本 徹
3 谷川 智行
【れいわ新選組】
名簿順位 氏名
ー 1 櫛渕 万里
2 ミサオ レッドウルフ
【参政党】
名簿順位 氏名
当）1 吉川 里奈
ー 2 徳永 由紀子
当）2 鈴木 美香
ー 2 植木 洋貴
ー 2 村松 一希
6 野々田 商
【減税日本・ゆうこく連合】
名簿順位 氏名
ー 1 吉野 敏明
ー 2 矢田 一久
【日本保守党】
名簿順位 氏名
1 大谷 司郎
ー 1 小坂 英二
3 平井 宏治
【社会民主党】
名簿順位 氏名
1 大椿 裕子
【チームみらい】
名簿順位 氏名
当）1 高山 聡史
当）2 峰島 侑也
当）3 宇佐美 登
当）4 土橋 章宏