◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝 男子シングル・フリースケーティング(大会3日目/現地8日)

フィギュアスケート団体の全ての種目が終了し、チームジャパンは銀メダルを獲得しました。

団体最終日、ペアの三浦璃来選手・木原龍一選手組がフリーで自己ベストを更新する1位。首位のアメリカに2点差とすると、女子シングルの坂本花織選手もフリーで1位をマークし、アメリカと並びトップで最終男子フリーに臨みます。

5組中4番目に登場したアメリカのイリア・マリニン選手は冒頭の4回転フリップ、続く3回転アクセルを確実に決めると、4回転ルッツも決めます。中盤4回転のコンビネーションジャンプで着氷が乱れますが、その後は完璧な演技を披露、ファンが大歓声を送る中、200.03点をマークし暫定トップに立ちました。

そして最後に登場したのは日本の佐藤駿選手。最初のジャンプをきれいに着氷させると、続くコンビネーションジャンプも次々成功させ、最後までノーミスの演技。完璧なスケーティングを見せた佐藤選手の演技に日本の選手たちは抱き合い、坂本選手は涙を見せました。

佐藤選手は194.86点の自己ベストをたたき出し日本は銀メダル獲得。自身は涙を見せましたが、日本の選手団は佐藤選手の素晴らしい演技に歓喜の笑顔を見せました。

▽フィギュアスケート団体順位1位:アメリカ2位:日本3位:イタリア